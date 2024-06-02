Потапова о причинах поражения от Швентек: «Я очень долго подавляла в себе какой-то стресс, но он нарастал. Видимо, сегодня произошел взрыв»

Теги Ролан Гаррос WTA Анастасия Потапова Ига Швентек Теннис

Анастасия Потапова прокомментировала разгромное поражение от Иги Швентек.

В четвертом круге «Ролан Гаррос» она не взяла ни одного гейма. 

– Все ожидаемо на самом деле. Последние пару дней, к сожалению, чувствовала себя не очень: и физически, и ментально. Вчера просидела весь день на кортах [в ожидании парного матча], ничего не делала, толком не потренировалась. Такие вот условия в этом году.

Как мне сказали люди со стороны, разбирающиеся в этом, сегодня произошло то, что копилось во мне долгое время. Я очень долго подавляла в себе какой-то стресс, но он нарастал. Из-за переносов, дождей, отсутствия тренировок, всего этого хаоса.

Видимо, сегодня произошел взрыв.

Я не спала всю ночь по какой-то причине. Не нервничала, но просто организм дал какой-то сбой. Надо разбираться, что делать дальше, чтобы восстановиться хоть как-то, – приводит слова Потаповой корреспондент Спортса Андрей Васильев.

Аннигиляция Потаповой – 0:6, 0:6 за 40 минут от Швентек. Почему она сама такому не удивлена?

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5 комментариев
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Ответ Listopad Serge
По-моему все в равных условиях находятся, взять туже Мирру которая ночью играла практически да еще на открытом корте в такую погоду. Но стресс нарастал только у Потаповой, "по какой-то причине".
По-моему очевидно, что условия могут быть одинаковыми, но все переносят их по-разному. Плюс могут быть ещё какие-то внешние факторы, о которых мы не знаем. Смысл просто так на Потапову наезжать, она такой же человек, как и мы.
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Если бы поспала, может быть бы взяла пару геймов... 🙃 во втором сете 😉
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Надо искать позитив, не на каждой работе за 40 минут позора заплатят такие большие деньги)
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