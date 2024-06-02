Швентек о разгроме Потаповой: «По юниорам она постоянно меня обыгрывала. Но даже если я и думала об этом, то максимум пару секунд»

Теги Ролан Гаррос WTA Наоми Осака Анастасия Потапова Ига Швентек Теннис

Ига Швентек прокомментировала победу над Анастасией Потаповой.

Она выиграла 6:0, 6:0 и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

Это была их первая встреча во взрослом туре. Все четыре матча по юниорам выиграла Потапова: дважды в двух сетах, дважды – в трех.

– Это самый короткий матч вашей карьеры, такая быстрая победа, хотя в юниорском возрасте вы Анастасии много проигрывали. Вспоминали об этом?

– Честно говоря, нет. Время немного изменилось. Да, она постоянно меня обыгрывала. Думаю, я не победила ни разу. Были и очень памятные поражения: например, однажды в полуфинале «Оранж боула» у меня был матчбол, но я проиграла. Здесь, на «Ролан Гаррос», я довольно хорошо шла, но тоже проиграла Потаповой.

Мы все время играли друг с другом на чемпионатах Европы и так далее, но даже если я и думала об этом, то максимум пару секунд. Потому что лучшее, что я могу делать сейчас, – концентрироваться на том, что нужно сделать сейчас.

– Что изменилось в вас обеих за это время?

– Могу говорить только за себя, я стала лучше во всем, и этот прогресс не останавливается. Да все изменилось, честно говоря.

– Что вы обычно делаете после таких матчей? У вас их немало.

– Обычно даже после коротких матчей я больше не выхожу на корт, такое случалось разве что пару раз за всю карьеру. Для меня важно, что после изматывающего матча с Наоми [Осакой] у меня получилось провести две быстрые игры. Потому что такие трехчасовые матчи, как был у меня во втором круге, остаются с тобой надолго, но сегодня я чувствовала себя свежей.

– Вы проиграла всего 10 очков, совершили всего две невынужденных ошибок. Каково это?

– Комфортно (улыбается). Я каждый раз думала только про следующий мяч, счет ничего не меняет по ходу игры, – приводит слова Швентек корреспондент Sports Андрей Васильев.

Аннигиляция Потаповой – за 40 минут улетела от Швентек 0:6, 0:6, взяв всего 10 очков

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5 комментариев
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Что изменилось в вас обеих за это время?

какой нужный вопрос
+3
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Одна работала упорно,другая ботокс вкалывала в губы)))
+2
0
+2
Капец, робот
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Зато потом, по ветеранам, Потапова её снова будет дрючит
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