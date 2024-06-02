Швентек о разгроме Потаповой: «Я была очень сосредоточенной и включенной. Все прошло довольно быстро. Довольно странно»

Ига Швентек поделилась эмоциями после разгрома Анастасии Потаповой.

Полька за 40 минут победила 6:0, 6:0 и вышла в четвертьфинал « ».

«Ощущение были те же – просто я была очень сосредоточенной и включенной. Не обращала внимания на счет, а просто играла в свой теннис и работала над тем, над чем хотела поработать. Все прошло довольно быстро.

Довольно странно», – сказала в интервью на корте.