Швентек о разгроме Потаповой: «Я была очень сосредоточенной и включенной. Все прошло довольно быстро. Довольно странно»
Ига Швентек поделилась эмоциями после разгрома Анастасии Потаповой.
Полька за 40 минут победила 6:0, 6:0 и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос».
«Ощущение были те же – просто я была очень сосредоточенной и включенной. Не обращала внимания на счет, а просто играла в свой теннис и работала над тем, над чем хотела поработать. Все прошло довольно быстро.
Довольно странно», – сказала Швентек в интервью на корте.