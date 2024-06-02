Швентек о разгроме Потаповой: «Я была очень сосредоточенной и включенной. Все прошло довольно быстро. Довольно странно»

Теги Ролан Гаррос WTA Анастасия Потапова Ига Швентек Теннис

Ига Швентек поделилась эмоциями после разгрома Анастасии Потаповой.

Полька за 40 минут победила 6:0, 6:0 и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

«Ощущение были те же – просто я была очень сосредоточенной и включенной. Не обращала внимания на счет, а просто играла в свой теннис и работала над тем, над чем хотела поработать. Все прошло довольно быстро.

Довольно странно», – сказала Швентек в интервью на корте.

10 комментариев
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Ответ Виталий Лысенко
Очень странно, могла бы хоть один гейм подарить сопернице
Зачем из жалости что-то дарить Швентек? Это профессиональный спорт, а не игры в песочнице
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Вот вроде две сверстницы,а какая разница в классе))) Только одна тусила в клубах,другая упорно тренировалась,чтобы стать первой ракеткой мира)))
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Еще и успела испечь две сочные 🥯 Потаповой
+3
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+2
Будто заколдовала Потапова. У той все валилось с рук. Странно- согласен.
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0
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Правильный настрой Ига👍. Нужно также играть до конца турнира. Будь внимательна 👌.
+3
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Ниче странного... ))
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Ну во общем можно считать что это была тренировка для Швентек, отработать то, что готовила с тренером. Теперь можно и на настоящую тренировку идти.
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Ответ Николай Володин
Вот вроде две сверстницы,а какая разница в классе))) Только одна тусила в клубах,другая упорно тренировалась,чтобы стать первой ракеткой мира)))
Ну до того осеннего рг результаты у нее были не очень, к тому же она вроде училась еще параллельно, чисто на теннис не расчитывала. А потом да, стала стабильно подниматься семимильными шагами и закрепилась на вершине. В нынешнем вта уникальный случай.
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Ответ Николай Володин
Вот вроде две сверстницы,а какая разница в классе))) Только одна тусила в клубах,другая упорно тренировалась,чтобы стать первой ракеткой мира)))
Если верить Швентек, Потапова ее обыгрывала в юниорках постоянно. Так что становится понятно кто работал, а кто хз чем занимался.
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