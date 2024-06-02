Аннигиляция Потаповой – за 40 минут улетела от Швентек 0:6, 0:6, взяв всего 10 очков

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В субботу на «Ролан Гаррос» матчи получились такими длинными, что игровой день на центральном корте закончился в 3 часа ночи. В воскресенье игровой день на Корте Филипа Шатрие начался так, чтобы ситуация точно не повторилась – Ига Швентек за 40 минут разгромила Анастасию Потапову , не отдав ни гейма.

● Это 121-й случай, когда матч в основной сетке «Большого шлема» закончился со счетом 6:0, 6:0.

● В этом году такое случилось второй раз – в Австралии Арина Соболенко повесила двойную бараку Лесе Цуренко в третьем круге.

● На второй неделе – четвертый раунд и дальше – такое произошло 10-й раз . Последний подобный случай – US Open-2013, где Серена Уильямс не отдала ни гейма в четвертьфинале против Карлы Суарес-Наварро.

● Самая поздняя двойная баранка на ТБШ – финал «Ролан Гаррос»-1988, где Штеффи Граф за 32 минуты игрового времени разгромила Наталью Звереву.

● А больше всех двойных баранок на «Шлемах» на счету Маргарет Корт и Ким Клейстерс – по шесть.

● Если говорить про участниц воскресного матча, то Швентек так часто кормит соперниц баранками, что уже появился мем про «пекарню Швентек». С учетом матча против Потаповой у Иги в этом году уже 10 выигранных сетов со счетом 6:0 .

● В профессиональной карьере Швентек это уже пятая двойная баранка. Самое интересное, что обычно история таких разгромов у теннисисток начинается на уровне ITF – а у польки первая двойная баранка состоялась в финале Рима-2021 против на тот момент девятой ракетки мира Каролины Плишковой.

● В прошлом году на «Ролан Гаррос» у Швентек тоже была победа 6:0, 6:0 – над Ван Синюй.

● Потапова так разгромно проиграла впервые в профессиональной карьере . Правда, в 2019-м в Нью-Йорке она снялась с матча против Катерины Синяковой, уступая 0:6, 0:3.

● В матче со Швентек россиянка взяла всего 10 очков – сделала пять виннерсов, трижды заставила Швентек ошибиться вынужденно, и еще дважды полька ошиблась невынужденно.

● На счету Иги 48 очков – 13 виннерсов, 16 вынужденных ошибок Потаповой и 19 невынужденных. Как видим, самостоятельный брак россиянки – главная составляющая разгрома.

● 10 проигранных очков за матч – минимум в WTA с Australian Open-2021, когда Эшли Барти отдала столько же Данке Ковинич.

● Это был первый профессиональный матч между Потаповой и Швентек, но они четыре раза встречались в юниорах – и все четыре выиграла россиянка .

Швентек об этом помнила: «Она постоянно меня обыгрывала. Думаю, я не победила ни разу. Были и очень памятные поражения: например, однажды в полуфинале Orange Bowl у меня был матчбол, но я проиграла (6:2, 3:6, 7:6(6) в пользу россиянки – Спортс). Здесь, на «Ролан Гаррос», я довольно хорошо шла, но тоже проиграла Потаповой (6:4, 3:6, 0:6 – Спортс).

Мы все время играли друг с другом на чемпионатах Европы и так далее, но даже если я и думала об этом, максимум пару секунд. Потому что лучшее, что я могу делать сейчас – концентрироваться на том, что нужно сделать сейчас».

● После матча Швентек так оценила произошедшее: «Ощущение были те же – просто я была очень сосредоточенной и включенной. Не обращала внимания на счет, а просто играла в свой теннис и работала над тем, над чем хотела поработать. Все прошло довольно быстро.

Довольно странно».

● Журналист Максим Янчевский в телеграме занялся математикой и посчитал – за каждую минуту матча с Потаповой полька зарабатывала 4125 евро . Потому что эта победа принесла ей 165 тысяч, а встреча длилась всего 40 минут.

● Дальше Швентек встретится с финалисткой-2019 Маркетой Вондроушовой, которая за 80 минут победила Ольгу Данилович – 6:4, 6:2.

● А на центральном корте после 40-минутной победы Швентек состоялась 60-минутная победа Коко Гауфф – 6:1, 6:2 против Элизабетты Кочаретто.

Мирра = Курникова, восторг Аванесян, Медведеву помог голубь, Джокович играл до 3 ночи. Итоги бесконечной субботы на «Ролан Гаррос»

Фото: Gettyimages.ru /Clive Brunskill; East News /AFP