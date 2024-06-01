Макинрой о Рублеве: «Мой агент сказал: «Ты должен тренировать этого парня!» 

Джон Макинрой прокомментировал поведение Андрея Рублева .

Во третьем круге «Ролан Гаррос» во время матча, в котором россиянин уступил, он бил скамейку и себя, кричал и кидал ракетку.

«Переступил он черту или нет, сейчас не имеет значения. И я не думаю, что он это сделал – но он переступил черту для себя.

Послушайте того, кто знает, что такое сходить с ума – если собираешься так делать, то ты должен понимать, когда нужно прекратить, чтобы сохранить концентрацию и играть хорошо. Если [гнев] тебе помогает, как часто было со мной, то ты продолжаешь, пока не скажут: «Еще один раз – и на выход». Если это не помогает, нужно переходить к плану Б.

Это была тяжелая пара месяцев для Андрея. Его дисквалифицировали в Дубае, и это было неправильно. Потом он проиграл четыре матча подряд. А потом взял титул в Мадриде, который до этого не выигрывал, и все подумали: «Ух ты, может, он сможет победить на «Ролан Гаррос». Но я думаю, что его уверенность была настолько высока.

Я уже видел, как Рублев сходит с ума. Это не первый раз. Он парень, который не скрывает своих чувств. Мой агент Гэри Суэйн, когда Андрею было 15 или 16 лет, сказал мне: «Ты должен тренировать этого парня!» В каком-то смысле я думаю, он был прав. Мы созданы друг для друга».