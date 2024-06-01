Макинрой о Рублеве: «Мой агент сказал: «Ты должен тренировать этого парня!» 

Теги Ролан Гаррос Джон Макинрой ATP Андрей Рублев Теннис

Джон Макинрой прокомментировал поведение Андрея Рублева .

Во третьем круге «Ролан Гаррос» во время матча, в котором россиянин уступил, он бил скамейку и себя, кричал и кидал ракетку.

«Переступил он черту или нет, сейчас не имеет значения. И я не думаю, что он это сделал – но он переступил черту для себя. 

Послушайте того, кто знает, что такое сходить с ума – если собираешься так делать, то ты должен понимать, когда нужно прекратить, чтобы сохранить концентрацию и играть хорошо. Если [гнев] тебе помогает, как часто было со мной, то ты продолжаешь, пока не скажут: «Еще один раз – и на выход». Если это не помогает, нужно переходить к плану Б.

Это была тяжелая пара месяцев для Андрея. Его дисквалифицировали в Дубае, и это было неправильно. Потом он проиграл четыре матча подряд. А потом взял титул в Мадриде, который до этого не выигрывал, и все подумали: «Ух ты, может, он сможет победить на «Ролан Гаррос». Но я думаю, что его уверенность была настолько высока.

Я уже видел, как Рублев сходит с ума. Это не первый раз. Он парень, который не скрывает своих чувств. Мой агент Гэри Суэйн, когда Андрею было 15 или 16 лет, сказал мне: «Ты должен тренировать этого парня!» В каком-то смысле я думаю, он был прав. Мы созданы друг для друга».

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Думаю Андрею уже не помочь , это все притом что он достаточно релегиозен , а если бы нет ,то страшно представить что он исполнял бы
+3
-3
0
Рублеву давно Оскар пора дать, на корте устраивает спектакль с фейковыми психами, а через пару часов спокойно лыбится во все 32 давая интервью Тартаковой
+2
-2
0
Джони возьмись как следует за Андрюху, пропадает ведь парень.
0
0
0
Андрею хорошо бы расслабиться, стать просто человеком, и настраиваться на матч как-то по доброму, а то он выходит на стадион какой-то нервный, мальчика, который его сопровождает, вообще не замечает. Весь посеревшый от жадного желания выиграть, весь замкнувшийся в себе выходит... Да ты позволь себе улыбаться, Андрей, выдохни. Да, человек должен быть настроенным, но при этом не скованным. Как-то так)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий