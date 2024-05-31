Я с 10 метров видел, как Рублеву срывает крышу. Ну как этот душка превращается в свирепого монстра?

Психоз на глазах Андрея Васильева в Париже.

Когда Андрей Рублев ошибся слева, а счет из пару минут назад комфортного превратился в 3:4, 0:30 на подаче соперника, он избил свое колено.

Я наблюдал за этим прямо из-за бокса с командой Рублева, под которым все происходило.

Не могло быть момента ярче, чтобы разделить чувства Леры Ли : мне тоже было некомфортно и страшно на это смотреть.

У Андрея Рублева из-под контроля вышел не только гейм или сет, он по ходу матча, где был явным фаворитом, полностью потерял себя. И потом не скрывал этого: даже без подталкивающего вопроса признал, насколько все было запущено, когда пытался объяснить свой срыв.

Где же это началось?

Возможно, тут под вопросительный крик «#####?» [Нафига?]

Или здесь, когда Рублев косплеил француза Риндеркнеша , отпинавшего предыдущим вечером борт до травмы и снятия в матче, где вел по сетам?

Мы общались с Рублевым несколько раз в течение недели. В каждом разговоре заходила речь о ментальном здоровье вообще и состоянии прямо сейчас.

В пятницу, еще до старта, он объяснял, что большому титулу на «Мастерсе» в Мадриде помогла жуткая болезнь, потому что при ней просто не оставалось сил, чтобы психовать и вообще терять концентрацию.

В воскресенье в первом круге немного ругался в концовке против Таро Даниэля, но по своим меркам держался в руках.

В среду предполагал , что работа над контролем эмоций срабатывает, и надеялся не позволять себе даже пары психованных розыгрышей подряд, не то что целого гейма.

И вот новая пятница. Обнуление.

Я смотрел на Андрея Рублева и не понимал, как так.

Еще труднее было представить, что в этом человеке живут такие демоны, когда поникший Рублев пришел общаться и объяснять внезапный вылет от итальянца, который до этого никогда не был во второй неделе «Ролан Гаррос» и ни разу за 11 прошлых попыток не обыгрывал россиян.

Андрей Рублев был как будто на метауровне злости: на самого себя за то, что был таким злым на всю вокруг во время матча.

Кроме разлетевшегося по заголовкам «я сам себя убил», запала еще одна фраза, Андрей сформулировал: «Поведением я загнал себя в яму, а Маттео придал крылья».

Было заметно, как Арнальди полетел, когда у Рублева полетели предохранители.

Андрей так четко объяснял, в чем проблема, что в голове никак не уживалось: ну почему он до и после вот такой, а пара деталей в игре превращают в Халка?

Рублев готовился к этому матчу в том числе вот так.

А потом – «Не помню, чтобы я хуже вел себя на «Шлемах».

И ведь это тот же душка Андрей Рублев, который непосредственностью и добродушностью покоряет в любом ролике ATP или Tennis TV. Признаний в любви и просьб снимать только его – всегда волна.

Ну как он может превращаться в такого свирепого монстра за пол-оборота, чтобы потом сокрушаться и тонуть в рефлексии?

Для Рублева теннис – пытка, он даже скамейку отпинал. 4 быстрых мысли о вылете с «Ролан Гаррос»

Фото: Gettyimages.ru /Ibrahim Ezzat/NurPhoto