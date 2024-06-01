Кириос о Рублеве: «Забавно, как выбирают формулировки «мы видели ваши эмоции и то, как много они для вас значат» вместо «позор»

Ник Кириос прокомментировал поведение Рублева на «Ролан Гаррос».

В матче против Маттео Арнальди в третьем круге россиянин пинал скамейку, бил себя, кричал и кидал ракетку.

«Забавно, как [журналисты] выбирают формулировки «мы видели ваши эмоции и то, как много они для вас значат» вместо «позор» (неуважение)», – твитнул Кириос в ответ на пост с отрывком из пресс-конференции Рублева.