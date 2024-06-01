Кириос о Рублеве: «Забавно, как выбирают формулировки «мы видели ваши эмоции и то, как много они для вас значат» вместо «позор»

Теги Ролан Гаррос ATP Ник Кириос Андрей Рублев Теннис

Ник Кириос прокомментировал поведение Рублева на «Ролан Гаррос».

В матче против Маттео Арнальди в третьем круге россиянин пинал скамейку, бил себя, кричал и кидал ракетку.

«Забавно, как [журналисты] выбирают формулировки «мы видели ваши эмоции и то, как много они для вас значат» вместо «позор» (неуважение)», – твитнул Кириос в ответ на пост с отрывком из пресс-конференции Рублева.

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26 комментариев
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самые отпетые грешники вдруг становятся фанатичными учителями и проповедниками )
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Кто бы говорил ))
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+16
Ответ Юлия Гладкова
Ха-ха, один из самых неприятных соперников в плане поведения об этом говорит. А подачи его с руки. Очень прям уважительно. Молчал бы, умнее выглядел.
Причем тут подачи с руки?
+16
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+15
Редкий момент, когда согласен с Никусей. Психи Рублева выглядят опасно для окружающих и на них совершенно неприятно смотреть
+15
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Чья бы корова мычала
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Кириос, безусловно, кусок еще тот одной субстанции. Но столько поклонников неадекваши нашего тут увидеть... извольте!
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Ответ Радость Ди Мария
Мнение паиньки Киргиза не интересно. Главный ужас психов Рубля в том, что многие приходят на матчи с детьми и их такие выходки реально пугают. "Папа... что такое с дядей... мне страшно... давай уйдём..." Вот это Рубль должен зарубить себе на носу. Если он конечно не законченный *удак. Теннис - социальный вид спорта.
Play for the kids 😆
+7
-2
+5
Мнение паиньки Киргиза не интересно.
Главный ужас психов Рубля в том, что многие приходят на матчи с детьми и их такие выходки реально пугают.
"Папа... что такое с дядей... мне страшно... давай уйдём..."
Вот это Рубль должен зарубить себе на носу. Если он конечно не законченный *удак. Теннис - социальный вид спорта.
+10
-6
+4
Да какая разница, что сам Ник не особо лучше, по факту же сказал. Хотя опять же, Ник в основном все под контролем держит и просто на паблику играет, а вот Андрюха - нет.
+7
-4
+3
Поведение Андрея позорное.
+6
-3
+3
Евроспорт сделал небольшую подборку его психов из этого матча )
https://i.imgur.com/SCA4PRJ.mp4
+3
-1
+2
Ответ Радость Ди Мария
Мнение паиньки Киргиза не интересно. Главный ужас психов Рубля в том, что многие приходят на матчи с детьми и их такие выходки реально пугают. "Папа... что такое с дядей... мне страшно... давай уйдём..." Вот это Рубль должен зарубить себе на носу. Если он конечно не законченный *удак. Теннис - социальный вид спорта.
На матчи Андрея надо сделать возрастной ценз.
+2
0
+2
Ответ Stas Salesov
Редкий момент, когда согласен с Никусей. Психи Рублева выглядят опасно для окружающих и на них совершенно неприятно смотреть
Да, это некрасиво и стыдно. Но винить Андрея лично я не могу и не буду.
+3
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Тут он высмеивает этих толерантных журналистов а не Рублева.
+1
0
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Просто как настоящий bully он не упускает случая кого-то побуллить.
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Зрелость Кириоса видна невооружённым взглядом, в отличие от Рублёва, который после дисквалификации посчитал себя без вины виноватым и вчера продолжил как ни в чём не бывало орать на судей и орать благим матом большую часть матча. Почему судья не штрафовал его за это, следуя своду правил? Что за покровительство и покрывательство этого неадеквата?
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Ответ Leo Bonart
То есть Ник - законченная мразь, я правильно понимаю?
Ну если в твоей вселенной делаются такие выводы, то я понятия не имею, что ты правильно понимаешь, а что нет
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Фильм "Андрей Рублёв" 18+
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Ответ Радость Ди Мария
Мнение паиньки Киргиза не интересно. Главный ужас психов Рубля в том, что многие приходят на матчи с детьми и их такие выходки реально пугают. "Папа... что такое с дядей... мне страшно... давай уйдём..." Вот это Рубль должен зарубить себе на носу. Если он конечно не законченный *удак. Теннис - социальный вид спорта.
я понимаю, что в душе, по мнению андрея, ему шешнадцать, но реально к третьему десятку возраст идет и рубить на носу уже вряд ли выйдет
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Ответ AiDaGaRi
Да какая разница, что сам Ник не особо лучше, по факту же сказал. Хотя опять же, Ник в основном все под контролем держит и просто на паблику играет, а вот Андрюха - нет.
Ну если игра на публику - это прилюдное обсуждение чужой личной жизни прямо во время матча и швыряние стула на корт... Сознательность этих действий делают их ещё более мерзкими
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Ответ Кот под ногами майора
Ну если игра на публику - это прилюдное обсуждение чужой личной жизни прямо во время матча и швыряние стула на корт... Сознательность этих действий делают их ещё более мерзкими
"В основном" было написано к тому, что не всегда у него получается себя контролировать. Ник тоже псих, но более сознательный
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