Для Рублева теннис – пытка, он даже скамейку отпинал. 4 быстрых мысли о вылете с «Ролан Гаррос»

Перед «Ролан Гаррос» часто звучал классический уже вопрос – сможет ли Андрей Рублев вдохновиться фантастической победой на «Мастерсе» в Мадриде и наконец пройти дальше четвертьфинала на «Шлеме»?

Не смог.

Уже в третьем круге он уступил 35-й ракетке мира Маттео Арнальди – 6:7(6), 2:6, 4:6.

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1. Рублев перед турниром был в интересном положении. Он вроде бы выиграл Мадрид – но на фоне болезни. И потом рано проиграл в Риме. Так что по физическому состоянию были вопросы.

В Мадриде он играл классно, но на «Ролан Гаррос» сетка ему досталась непростая. Уже в четвертом круге маячил Стефанос Циципас, а в четвертьфинале – Карлос Алькарас.

С другой стороны, однозначного фаворита у турнира не было, по всем топам возникали вопросы. Так что шанс на прорыв однозначно у Рублева имелся.

И, возможно, это сломило его психологически.

2. Арнальди хоть и не именитый, но сложный соперник. У него довольно странная игра – она не выглядит супермощной, но против Рублева он настучал 50 виннерсов за три сета. На грунте.

Итальянец очень хорошо давит за счет плотности ударов и глубины, он очень хорошо двигает мяч, меняет направления ударов.

При этом он классно двигается и обороняется из углов, не теряет плотности удара, когда оказывается не в равновесии.

У него отличная подача – и он сделал больше эйсов, чем Андрей.

Он умеет варьировать и подключать, например, классные дропшоты.

В общем он очень цельный – особенно на грунте.

3. Рублев был далек от максимума, на который способен. Поэтому многое решало то, сможет ли он подстроиться под уровень в этот конкретный день и найти какие-то решения.

А его опять подводили классические детали. Например, на сетболе в первой партии он недостаточно остро сыграл с лета – и оставил Арнальди шанс догнать и создать проблемы. Конечно, реализовать этот шанс было трудно, и итальянец сыграл гениально. Но в той ситуации, при том позиционном преимуществе Рублев должен был закрывать сетку намертво.

Андрея опять подвела предсказуемость второй подачи – это всегда крученая под бэкхенд или в корпус. Поэтому Арнальди был готов, смещался, уничтожал. Как при счете 3:3 в третьем сете, когда он дважды подряд проатаковал вторую.

4. И мы опять увидели классического Рублева – в плане того, что в момент игрового кризиса он тратил очень много энергии не на поиски решений, не на то, чтобы вытащить себя из ямы, а на гнев. И на активные демонстрации того, что такой теннис и такие матчи для него – пытка.

Он кидал ракетки и кричал.

Он пинал скамейку.

Он бил себя.

И в какой-то момент сил на то, чтобы бороться, у него уже как будто не осталось. Иногда принятие поражения ему помогает – но не в этом матче.

После матча Рублев сам все подтвердил: «Ничего сейчас не чувствую, полностью разочарован тем, что показал. Не помню, чтобы я хуже себя вел на «Шлемах». Думаю, это худший день.

Думаю, дело не в концентрации. Я просто своим поведением загнал себя в яму, а Маттео придал крылья, в концовке с ним уже невозможно было ничего сделать.

У меня в Мадриде был отличный результат, сейчас я снова играю хорошо. Но проблема в голове. Сегодня я просто сам себя убил.

Шансы были, я не воспользовался и полностью потерял контроль. Во втором сете, когда потерял второй раз свою подачу – полностью. В первом вел с брейком, наделал глупых ошибок, сам дал ему вернуться в игру».

Главный вопрос «Ролан Гаррос» – почему идет дождь? А реально – почему?