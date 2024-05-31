Мирра Андреева о позднем матче с Азаренко: «Сразу как пришла в отель, уснула и проспала часов восемь точно. А наутро победа уже не так ярко вспоминается»

Теги Ролан Гаррос WTA Мирра Андреева Теннис

Мирра Андреева переключилась с победы над Викторией Азаренко на следующие матчи.

Сегодня они с Верой Звонаревой вышли во второй круг парного «Ролан Гаррос».

– Во время парной игры ощущалось, что в прошлый вечер был долгий, поздний матч. Но у меня не было выбора, лучше было просто включить позитивный настрой и играть.

– Как вы провели ночь после этой победы над Азаренко? Трудно было уснуть или, наоборот, отрубило?

– У меня со сном проблем никогда нет. Сразу как пришла в отель, уснула и проспала часов 10. Ну ладно, преувеличиваю, но восемь точно.

Наутро та победа уже не так ярко вспоминается, это сразу после вечером мы смеялись, радовались, а на следующий день уже гораздо больше мыслей о следующих матчах, – приводит слова Андреевой корреспондент Sports Андрей Васильев.

Мирра спасла нас от ночного кошмара. Так это ощущалось вблизи

2 комментария
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Мирра ещё минут 25 ждала на корте пока Азаренко уложит спать своего 7,5 летнего сына.
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И кто Мирре разрешил по ночам во всяких Парижах играть? Ей еще нет 18!
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