Мирра спасла нас от ночного кошмара. Так это ощущалось вблизи

Андрей Васильев – из уже темного Парижа.

Мирра Андреева сделал этот вечер снова приятным.

Точнее ночь, потому что она дожала Викторию Азаренко почти в час.

Матч Мирры последним в четверг начался и последним закончился. Хорошо хоть, его в последний момент передвинули на другой корт. Где должны были играть изначально, триллер с отыгрышем 0:5 на решающем тай-брейке устроил Хольгер Руне.

И все равно стартовали только в 22:30, уже в темноте и холоде. Париж пока никак не перейдет в жгучий летний режим, когда нужно прятаться от солнца. В цене все еще пледы и сухие вещи. Неудивительно, что Мирра и Виктория вышли на суперпоздний матч одинаково одетыми – одинаково тепло.

Эта ночь была для нас черной. Пока не блеснула Мирра

Ночи в Булонском лесу вообще, за исключением холода, пока мы проводим приятные.

0:30 на вторник : Даниил Медведев закрыл Доминика Кепфера в четвертом сете.

0:34 на четверг . Павел Котов дожал Стэна Вавринку в своем четвертом и заслужил «Макдоналдс».

0:53 на пятницу . Мирра Андреева выбила Азаренко в решающей партии.

Только Медведев, кстати, оставил шанс уехать в центре по 10-й ветке метро – и то удалось лишь потому, что он играл на оранжерейном Корте Симоны Матье, а это на полпути к станции по сравнению с Сюзан Ленглен, где бился Котов.

Эта фотография не передает температуру и промозглость в целом, кадр фиксирует лишь эстетику момента.

Небольшие трибунки заполнятся к середине второго сета, когда матчи кончатся на всех других кортах, а незадолго до этого у меня в телефоне пропишется взгляд француженки лет 13: она сначала смотрела украдкой, когда видела на моем экране приложение турнира с онлайн-счетом всех игр, а потом уже просила проскроллить так, чтобы было видно, как дела у Каспера Рууда.

В течение часа до подхода к развязке Мирры мы теряли героев одного за одним.

😔 Дарья Касаткина пришла пообщаться почти сразу после игры, смотрела преимущественно в одну точку и нашла совокупность факторов вокруг поражения.

😞 Карен Хачанов признался , что после первого в жизни поражения с 2:0 по сетам и невыхода во вторую неделю «Ролан Гаррос» в голове тотальный бардак.

💩 Анастасия Павлюченкова даже не стала садиться, чтобы что-то обсуждать: просто назвала погоду говном и ушла рефлексировать сама.

А ведь еще и Анна Калинская: пока Янник Синнер был в ее углу на трибуне, обыгрывала Бьянку Андрееску, но без итальянца (у него в пятницу днем матч с Павлом Котовым, логично, что он в какой-то момент ушел) все сломалось, тоже вылет.

И вот на этом фоне сработала последняя надежда.

Безумная битва смелости и брейков. Как справилась Мирра?

Знаете, что это?

Самое белое пятно на припорошенной линии – след самого свежего попадания.

Конкретно эта отметка – от мяча Виктории Азаренко в самом конце третьего сета.

Было с каждым разом больнее видеть, что такие попадания могут все решить, а Мирра рискует стать пятой строчкой ночного кошмара.

Но что приятно: и Андреева рисковала не меньше, попадала – тоже. Потом она сама нам скажет : «Рада, что смогла очень трезво оценивать ситуацию, не боялась рисковать на некоторых мячах, играла смело».

Если и было что-то надежно работающее в матче на 19 брейков в 30 геймах – это защита Мирры. Разве не удивительно, что такую четкую базу в игре в принципе дала именно 17-летняя Андреева. Еще и против двукратной чемпионки «Шлемов», которая в два раза старше.

Мирра завершала уже вот при таком спросе: последней даже с учетом всех переносов. Люди смотрели этот матч аж от перил соседнего корта.

Андреева сразу же назвала победу одной из самых важных в карьере – справедливо.

Теперь пора исправлять чужие ошибки: за четвертый круг играть с американкой Пейтон Стернс, которая внезапно остановила Дарью Касаткину.

«Я все еще жив». Котов бесил всю арену, заряжался хейтом и выкинул Вавринку – теперь идет в «Макдоналдс»

Фото: twitter.com /gasparlanca; Gettyimages.ru /Clive Brunskill