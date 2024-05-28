Учиджима – Соболенко прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко пока не испытывает проблем в матчах с соперницами далеко не топового уровня. За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции ей предстоит играть с 83-й ракеткой мира японкой Моюкой Учиджимой. Матч состоится 30 мая на корте имени Филиппа Шатрие, начало не ранее 13:00 по московскому времени.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Прогноз

Разница в опыте и мастерстве у соперниц огромная. Моюке пока удаются матчи против теннисисток равного уровня или находящихся во второй сотне рейтинга, но она ни разу не встречалась с представительницами топ-10. Вряд ли нас в этом поединке ожидает сенсация. Букмекеры полностью на стороне Соболенко. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,04, на победу Учиджимы коэффициент 10,86.

Личные встречи

Ранее теннисистки не пересекались, тем более Моюка очень редко попадает в основную сетку турниров WTA.

Ролан Гаррос: Моюка Учиджима – Арина Соболенко прямая трансляция матча 30.05.2024

Моюка Учиджима

Японке 22 года, и она только начинает заявлять о себе на высоком уровне. В этом сезоне она впервые смогла пробиться в основную сетку турнира Большого шлема. На Australian Open она сыграла в первом круге. Теперь выход во второй круг Roland Garros. В целом сезон для Моюки пока складывается успешно. Она смогла выиграть пять титулов на турнирах ITF. Но против Соболенко играть будет очень сложно. Вопрос только в том, сколько геймов отдаст вторая ракетка мира.

Арина Соболенко

Белорусская спортсменка вновь триумфально начала нынешний сезон, второй раз подряд выиграла Australian Open и подтвердила, что давно научилась справляться со своими психологическими проблемами. Улучшила она и свою игру на грунте. В преддверии Ролан Гаррос Арина приняла участие на турнирах в Мадриде и Риме. Все прошло по одинаковому сценарию — два выхода в финал и два поражения от Иги Швентек. Болельщики ждут продолжения в Париже, но с другим исходом.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024