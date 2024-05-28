Ролан Гаррос: Моюка Учиджима – Арина Соболенко прямая трансляция матча 30.05.2024

Японская теннисистка Моюка Учиджима впервые в карьере пробилась во второй круг турнира Большого шлема, где ее ждет серьезное испытание в лице второй ракетки мира Арины Соболенко из Беларуси. Матч состоится 30 мая и начнется не ранее 13:00 по московскому времени.

Спортсменки будут встречаться на центральном корте турнира имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Моюка Учиджима проводит отличный сезон. Японка выиграла пять титулов и три из них на грунтовом покрытии. Вот только все титулы уровня ITF, а это все-таки вторая лига. Причем на каждом из турниров она была фавориткой и практически не встречалась с соперниками из топ-100 мирового рейтинга. Сегодня она находится на 83-й позиции и впервые сыграет с представительницей первой десятки. Для Учиджимы вообще в этом сезоне многое впервые. Она смогла пройти квалификацию на Australian Open и сыграть в первом круге. На Roland Garros 2024 зашла еще дальше. Моюка вновь расправилась с тремя своими соперницами по квалификации. Повезло в первом круге, поскольку встречаться пришлось с испанкой Ирен Бурильо Эскорихуэлой, которая ранее никогда не входила в 200 сильнейших теннисисток мира. Японка победила в двух сетах с одинаковым счетом 6 : 1, но сейчас вполне может получится обратный результат.

Учиджима – Соболенко прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Для Арины Соболенко грунт далеко не самое любимое покрытие, но с каждым годом она добивается на нем все большего прогресса. В минувшем сезоне белорусская теннисистка смогла на Ролан Гаррос пробиться в полуфинал и на этот раз постарается хотя бы защитить свои очки. Если все будет складываться по сценарию недавних турниров в Риме и Мадриде, то она в третий раз подряд в решающем матче может сыграть с Игой Швентек. На грунте она пока ничего не может поделать с первой ракеткой мира, но все остальные матчи сезона на этом покрытии выиграла. С соперницами в начале тоже повезло. В первом круге пришлось играть против юной россиянки Эрики Андреевой, которой пока не хватает ни опыта, ни сил, что вылилось в счет на табло. Соболенко отдала только три гейма. Теперь предстоит матч против примерно такой же по силам соперницы.

Ранее Учиджима и Соболенко друг с другом не играли. Разница в классе между ними колоссальная, что и отражается в коэффициентах букмекеров. Winline предлагает на победу японки коэффициент 10,86, успех Арины оценивается коэффициентом 1,04.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024