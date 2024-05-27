Циципас о том, кто может выиграть «Ролан Гаррос»: «Джокович все еще главный претендент на победу»

Стефанос Циципас рассказал, кто может выиграть «Ролан Гаррос».

– Каковы шансы Новака, Янника и Карлоса на победу в турнире и как вы оцениваете свои?

– Ну, я думаю, что все могут выиграть турнир с одинаковой вероятностью.

Наверное, нет какого-то конкретного игрока. Но если подумать, то я бы сказал, что, наверное, Новак Джокович все еще главный претендент на победу, потому что он выигрывал здесь несколько раз. Я по-прежнему считаю его фаворитом, несмотря на его не самые лучшие результаты в последние несколько недель. Мы привыкли, что Джокович побеждает почти каждую неделю, а в последнее время этого не происходит. Но я все равно считаю, что с наибольшей вероятностью может выиграть он.

Очевидно, что Карлос Алькарас и Янник Синнер всегда будут всегда остается фаворитами. Мне кажется, что это игроки, которые могут выступать одинаково на всех покрытиях – у них невероятные удары и скорость. Так что у них есть все необходимое, чтобы хорошо играть на грунте.

И среди фаворитов есть еще несколько игроков, которых я не упомянул.