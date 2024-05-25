Надаль о матче со Зверевым: «Очень тяжелый первый круг. Я должен быть готов с самого начала»

Теги Рафаэль Надаль Ролан Гаррос ATP Александр Зверев Теннис

Рафаэль Надаль высказался о первом круге «Ролан Гаррос» c Александром Зверевым.

– Рафа, вы, кажется, довольны тем, как прошла эта неделя, но когда вы не знаете, что случится, как тело будет реагировать в день матча, вас это немного беспокоит?

– Нет, я не беспокоюсь. Нет, я нацелен хорошо сыграть. Вот и все.

Меня ждет очень тяжелый первый круг. Может быть, я выйду, и повторится римская катастрофа. Конечно, такая возможность существует. Не хочу этого скрывать.

Но я рассчитываю сыграть намного лучше и дать себе шанс побороться. А там будет видно, достаточно этого или нет. Я очень давно не играл в пятисетовом формате. Я очень давно не играл с соперниками такого уровня.

Поэтому все вопросы, которые вы мне задаете, я и сам себе задаю. Но ответы будут только в понедельник. Вот и все. Все остальное – это просто разговоры, которые в конечном счете ничего не значат. Важно, как я себя чувствую. По-моему, лучше. Я хочу получить удовольствие от этого матча.

Это не идеальный первый круг, потому что я был бы готов играть такой матч на более поздней стадии турнира, но так уж сложилось. Я должен быть готов с самого начала. Посмотрим.

Надаль против Зверева уже в первом круге! А что еще интересного в сетке «Ролан Гаррос»?

14 комментариев
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Ответ Антон Кривоногов
Сходу могу вспомнить только Жюстин Энен и Лену Нойнер ушедших на пике карьеры. Остальные же, по типу Рафы, Серены и тд цепляются до последнего, терпят до талого, пока не отвозят мордой в пыль, до смешного доходит.
Барти еще. Энен потом все таки возвращалась, и второй раз уйти на пике уже не получилось.
+8
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+8
Не хотелось бы чтобы кто-нибудь подвернул ногу в этом матче...
+5
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+5
3:0 и домой дальше попу чесать
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+4
Сходу могу вспомнить только Жюстин Энен и Лену Нойнер ушедших на пике карьеры.
Остальные же, по типу Рафы, Серены и тд цепляются до последнего, терпят до талого, пока не отвозят мордой в пыль, до смешного доходит.
+8
-5
+3
Рафа более оптимистично настроен, чем все мы))
+2
0
+2
Ответ Александр Кратюк
Была тройка с копейками с Новаком в сезон когда брал 14 титул
Он у меня в прессе на 400к был последним )
+2
0
+2
Братрев в пяти
+1
0
+1
Ответ Eugenie Nation
На Рафу дают 4, наверное впервые в истории на РГ
Была тройка с копейками с Новаком в сезон когда брал 14 титул
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На Рафу дают 4, наверное впервые в истории на РГ
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Буду удивлён, если Рафа пройдёт Зверева в первом круге. Думаю, будет упорный 5-сетовый матч.
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Ответ Антон Кривоногов
Сходу могу вспомнить только Жюстин Энен и Лену Нойнер ушедших на пике карьеры. Остальные же, по типу Рафы, Серены и тд цепляются до последнего, терпят до талого, пока не отвозят мордой в пыль, до смешного доходит.
Рафа никак не может смириться с тем, что время его уже вышло. Тут тоже надо иметь силу воли уйти в сторону. У него есть академия, к тому же, никто из тенниса его не гонит, но играть надо заканчивать.
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Ответ Антон Кривоногов
Сходу могу вспомнить только Жюстин Энен и Лену Нойнер ушедших на пике карьеры. Остальные же, по типу Рафы, Серены и тд цепляются до последнего, терпят до талого, пока не отвозят мордой в пыль, до смешного доходит.
да о чем разговор. Надаль в последний полноценный сезон взял два шлема и дошёл до полуфинала третьего. то что человек хотел прикоснуться к теннису ещё раз, а не уйти из-за травмы не равно играть до талого
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