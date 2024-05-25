Надаль о матче со Зверевым: «Очень тяжелый первый круг. Я должен быть готов с самого начала»

Рафаэль Надаль высказался о первом круге «Ролан Гаррос» c Александром Зверевым.

– Рафа, вы, кажется, довольны тем, как прошла эта неделя, но когда вы не знаете, что случится, как тело будет реагировать в день матча, вас это немного беспокоит?

– Нет, я не беспокоюсь. Нет, я нацелен хорошо сыграть. Вот и все.

Меня ждет очень тяжелый первый круг. Может быть, я выйду, и повторится римская катастрофа. Конечно, такая возможность существует. Не хочу этого скрывать.

Но я рассчитываю сыграть намного лучше и дать себе шанс побороться. А там будет видно, достаточно этого или нет. Я очень давно не играл в пятисетовом формате. Я очень давно не играл с соперниками такого уровня.

Поэтому все вопросы, которые вы мне задаете, я и сам себе задаю. Но ответы будут только в понедельник. Вот и все. Все остальное – это просто разговоры, которые в конечном счете ничего не значат. Важно, как я себя чувствую. По-моему, лучше. Я хочу получить удовольствие от этого матча.

Это не идеальный первый круг, потому что я был бы готов играть такой матч на более поздней стадии турнира, но так уж сложилось. Я должен быть готов с самого начала. Посмотрим.

Надаль против Зверева уже в первом круге! А что еще интересного в сетке «Ролан Гаррос»?