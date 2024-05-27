Потапова после победы над Рахимовой: «Выхожу победить – а три часа понадобится или час, неважно»

Анастасия Потапова прокомментировала победу на Камиллой Рахимовой.

Россиянка завершила встречу со счетом 6:2, 6:3 и теперь сыграет с Викторией Голубич.

«Думаю, получилось выиграть за счет уверенности, за счет агрессии. Не было задачи сделать это именно быстро, выходишь все равно просто победить – а три часа понадобится или час, неважно.

Была собрана, точно знала, что нужно делать – и все получилось реализовать, отсюда и довольно быстрая победа.