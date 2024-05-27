Рахимова после поражения от Потаповой в первом круге РГ: «Стараешься не думать о защите очков по ходу матча, но все же»

Теги Ролан Гаррос WTA Анастасия Потапова Камилла Рахимова Теннис

Камилла Рахимова прокомментировала поражение от Анастасии Потаповой.

Россиянка проиграла в первом круге «Ролан Гаррос» со счетом 2:6, 3:6.

«С Настей мы хоть и знакомы давно, с юниоров, но в туре не встречались.

Начало пошло не по плану, только к концу второго сета смогла разжаться, пыталась цепляться, но слишком многое не получалось. В прошлом году дошла тут до третьего круга – знала, что очки горят. Конечно, стараешься об этом не думать по ходу матча, но все же», – цитирует Рахимову корреспондент Sports Андрей Васильев.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий