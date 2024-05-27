Рахимова после поражения от Потаповой в первом круге РГ: «Стараешься не думать о защите очков по ходу матча, но все же»

Камилла Рахимова прокомментировала поражение от Анастасии Потаповой.

Россиянка проиграла в первом круге «Ролан Гаррос» со счетом 2:6, 3:6.

«С Настей мы хоть и знакомы давно, с юниоров, но в туре не встречались.

Начало пошло не по плану, только к концу второго сета смогла разжаться, пыталась цепляться, но слишком многое не получалось. В прошлом году дошла тут до третьего круга – знала, что очки горят. Конечно, стараешься об этом не думать по ходу матча, но все же», – цитирует Рахимову корреспондент Sports Андрей Васильев.