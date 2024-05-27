Рахимова о том, почему лучше всего играет в Боготе: «Видимо, мой теннис подходит под высоту»

Камилла Рахимова объяснила причину успешных выступлений на турнире в Боготе.

– Вы играли в Рабате, вышли там в полуфинал – хотя турнир был странный. Два гейма в первом круге, четыре во втором, отказы соперниц.

– Да, но хоть третий круг с Элизабеттой Коччаретто получился плотный. В первом матче буквально на первой же подаче Тэйлор [Таунсенд] ногу подвернула. Странное стечение обстоятельств.

– На том турнире забавно прозвучал заголовок: «Рахимова впервые вышла в полуфинал турнира WTA не в Боготе».

– Да-да, мне тоже все скинули! Очень смешной заголовок! Но что делать: Богота, Марокко, вот мои места, получается.

– А в чем магия Боготы такая?

– Три раза играла, три полуфинала – да, есть что-то. Там довольно большая высота (2600 метров над уровнем моря – Sports).

– Вообще-то людям обычно сложнее играть на высоте.

– Да, но мой теннис под высоту подходит, видимо. Подстраиваюсь, адаптируюсь, получается. А еще этот турнир всегда последним входит перед тем, как подавать заявки на «Ролан Гаррос» – наверно, так не хочется квалификацию здесь играть, что дополнительная мотивация появляется.

– Вывод: вам турниры по высотности подбирать нужно, все горные собирать?

– Может и так! Возможно, это и есть секрет. Хотя в Мадриде тоже высота (650 метров над уровнем моря – Sports), мяч иначе летит, но там что-то не получилось. Слишком маленькая высота, наверное!