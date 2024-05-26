Мойя о том, что Надаль сыграет со Зверевым в первом круге РГ: «Случилось худшее из возможного»

Карлос Мойя прокомментировал предстоящий матч Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос».

Испанец в первом круге встретится с Александром Зверевым.

«Он [Надаль] прогрессирует, его уровень на тренировках довольно высок. Теперь нужно перенести все в матчи. Мы считаем, что он в достаточно хорошей форме, чтобы играть уверенно.

В Риме он тоже хорошо тренировался, но проиграл Хуркачу во втором круге. Временами он играл на высоком уровне, но ему не хватало постоянства. С момента возвращения это был, пожалуй, первый раз, когда он выходил на матч, чувствуя себя уверенно. Но все прошло не так, как мы ожидали. Теперь неделя тренировок может помочь ему достичь того уровня, к которому он всегда стремится на турнирах.

На «Ролан Гаррос» все тренировки были хорошими. Да, это только тренировки, но он пока не проиграл ни одного сета. Думаю, это произошло в самое подходящее время.

Конечно, это один из худших соперников, который мог ему достаться [Зверев]. Он в отличной форме, без травм и уверен в себе. И он только что выиграл в Риме. Но это могло произойти. Учитывая тот факт, что Рафа не сеяный, жеребьевка до этого момента была хорошей. Но в этот раз случилось худшее из возможного.

Мы надеялись, что жеребьевка позволит ему постепенно обрести ритм и уверенность. Но обстоятельства сложились иначе. Нам достался Зверев, и мы должны подойти к этому наилучшим образом.

Он готов к работе и настроен очень позитивно. За это нужно держаться. Это будет очень тяжелый матч. Если Рафа сможет играть на том уровне, на котором он был на тренировках... То почему бы нам не думать позитивно?

Я бы предпочел, чтобы они встретились как можно позже. Это означало бы, что Рафа выиграл бы матчи, и у него был бы импульс. Честно говоря, я не думаю, что играть со Зверевым в первом круге – это здорово. Мы должны быть честными и говорить все как есть».