Циципас о поражении от Синнера на «Шлеме шести королей»: «Когда видишь величие своими глазами, тебя охватывает жажда большего»

Стефанос Циципас прокомментировал поражение от Янника Синнера.

Грек уступил второй ракетке мира в 1/4 финала на выставочном турнире «Шлем шести королей» – 2:6, 3:6.

«Когда видишь величие своими глазами, тебя охватывает жажда большего.

Усердно работаю, чтобы завершить сезон на хорошей ноте в Вене, Париже и Афинах», – твитнул Циципас .