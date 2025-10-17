Циципас о поражении от Синнера на «Шлеме шести королей»: «Когда видишь величие своими глазами, тебя охватывает жажда большего»
Стефанос Циципас прокомментировал поражение от Янника Синнера.
Грек уступил второй ракетке мира в 1/4 финала на выставочном турнире «Шлем шести королей» – 2:6, 3:6.
«Когда видишь величие своими глазами, тебя охватывает жажда большего.
Усердно работаю, чтобы завершить сезон на хорошей ноте в Вене, Париже и Афинах», – твитнул Циципас.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @steftsitsipas
