Уилл Смит – в ответ на слова Синнера, что мог бы сыграть его в фильме: «Я в деле!»

Уилл Смит отреагировал на то, что Янник Синнер выбрал бы его для роли в фильме.

Ранее Синнер , отвечая на вопрос , кто из голливудских актеров мог бы сыграть его в фильме, назвал Смита .

Американский актер выложил фото, на котором прифотошопил свое лицо к итальянцу, держащему кубок за победу на «Уимблдоне», и написал: «Я в деле!»