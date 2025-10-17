Уилл Смит – в ответ на слова Синнера, что мог бы сыграть его в фильме: «Я в деле!»
Уилл Смит отреагировал на то, что Янник Синнер выбрал бы его для роли в фильме.
Ранее Синнер, отвечая на вопрос, кто из голливудских актеров мог бы сыграть его в фильме, назвал Смита.
Американский актер выложил фото, на котором прифотошопил свое лицо к итальянцу, держащему кубок за победу на «Уимблдоне», и написал: «Я в деле!»
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Уилла Смита
