Паолини отыграла подачу на матч и вышла в 7-й полуфинал в сезоне

Жасмин Паолини обыграла Белинду Бенчич в четвертьфинале турнира в Нинбо.

Матч длился 3 часа 18 минут и закончился со счетом 5:7, 7:5, 6:3. Во втором сете Паолини отыграла подачу на матч.

Итальянка вышла в 7-й полуфинал в сезоне.

Кроме того, Паолини одержала 46-ю победу в этом году. Теперь ее баланс – 46:17.

Дальше она сыграет с Еленой Рыбакиной или Айлой Томлянович .