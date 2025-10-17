Паолини отыграла подачу на матч и вышла в 7-й полуфинал в сезоне
Жасмин Паолини обыграла Белинду Бенчич в четвертьфинале турнира в Нинбо.
Матч длился 3 часа 18 минут и закончился со счетом 5:7, 7:5, 6:3. Во втором сете Паолини отыграла подачу на матч.
Итальянка вышла в 7-й полуфинал в сезоне.
Кроме того, Паолини одержала 46-ю победу в этом году. Теперь ее баланс – 46:17.
Дальше она сыграет с Еленой Рыбакиной или Айлой Томлянович.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
