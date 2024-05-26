Надаль и Маррей отказались от прощальных церемоний на «Ролан Гаррос»

Директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо сообщила, что организаторы не будут проводить прощальную церемонию для Рафаэля Надаля в 2024 году.

«Как вы можете себе представить, мы кое-что для него подготовили. Но он сказал, что поскольку не знает, станет ли этот «Ролан Гаррос» последним, то хочет оставить дверь открытой с надеждой вернуться в 2025-м.

И мы, конечно, не собираемся его к чему-либо подталкивать. Он сам решит, когда стоит провести надлежащую церемонию, надлежащее прощание, так что в этом сезоне мы не будем ничего проводить. Это его желание.

Мы были готовы действовать, но, безусловно, уважаем его волю. Поэтому будем готовы, когда бы он ни захотел это устроить», – сказала Моресмо.

Также от прощальной церемонии отказался Энди Маррей, который, вероятно, завершит карьеру этим летом.

«Мы решили сказать ему спасибо за его карьеру и предоставили wild card [на парный турнир]», – отметила Моресмо.