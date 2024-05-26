Надаль и Маррей отказались от прощальных церемоний на «Ролан Гаррос»

Теги Амели Моресмо Рафаэль Надаль Энди Маррей Ролан Гаррос ATP Теннис

Директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо сообщила, что организаторы не будут проводить прощальную церемонию для Рафаэля Надаля в 2024 году.

«Как вы можете себе представить, мы кое-что для него подготовили. Но он сказал, что поскольку не знает, станет ли этот «Ролан Гаррос» последним, то хочет оставить дверь открытой с надеждой вернуться в 2025-м.

И мы, конечно, не собираемся его к чему-либо подталкивать. Он сам решит, когда стоит провести надлежащую церемонию, надлежащее прощание, так что в этом сезоне мы не будем ничего проводить. Это его желание.

Мы были готовы действовать, но, безусловно, уважаем его волю. Поэтому будем готовы, когда бы он ни захотел это устроить», – сказала Моресмо.

Также от прощальной церемонии отказался Энди Маррей, который, вероятно, завершит карьеру этим летом.

«Мы решили сказать ему спасибо за его карьеру и предоставили wild card [на парный турнир]», – отметила Моресмо.

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5 комментариев
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Ответ Hardy
Рафа ни разу не сказал, что 100% уходит, рано провожать его начали)
Ну да, ведь 90% это скорее нет, чем да)
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+5
Рафа ни разу не сказал, что 100% уходит, рано провожать его начали)
+4
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+1
Пусть позориться ещё немного (сказала она между строк)
+2
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+1
Что то рановато стали уже провожать
+1
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Не провожайте его, пусть еще поогребает от молодежи напоследок)
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