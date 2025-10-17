Кузнецова о призовых: «Ты входишь в топ-200 лучших игроков планеты – звучит круто, но денег едва хватает на команду, перелеты и тренера»

Светлана Кузнецова высказалась о разнице в призовых.

Ранее Валентин Вашеро дал интервью, в котором рассказал , куда потратит деньги, полученные за победу на «Мастерсе» в Шанхае.

«Очень часто спрашивают про призовые: в чем разница и куда вообще теннисисты тратят эти деньги. Вот тут наглядный пример. Интервью с Вашеро показывает, как сильно меняется жизнь между 200-м местом в рейтинге и позицией повыше.

Когда ты стоишь в районе 200-й строчки, у тебя нет особого бюджета: едва хватает на команду, перелеты и тренера. И вроде бы, ты входишь в топ-200 лучших игроков планеты – звучит круто, но денег на это «круто» у тебя почти нет.

А вот когда немного поднимаешься, появляются реальные призовые, и интересно наблюдать, куда спортсмены их направляют. Валентин, например, просто хочет путешествовать с семьей и поддержать своих тренеров.

Те, кто уже стоит высоко и может позволить себе возить близких, живут и играют с большим комфортом. А для большинства это все еще борьба и одиночество в туре. Поэтому Вашеро молодец, добился и заслужил», – написала Кузнецова в своем телеграм-канале.

