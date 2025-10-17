Синнер после победы над Джоковичем на «Шлеме шести королей»: «Действительно считаю Новака кумиром»

Янник Синнер назвал Новака Джоковича кумиром в теннисе.

В полуфинале «Шлема шести королей» итальянец обыграл Джоковича со счетом 6:4, 6:2.

– Перестань быть таким жестоким к старшим!

­– Нет, думаю, он [Джокович] уже все сказал. Он замечательный пример для молодого поколения. Наблюдать за тем, как он соревнуется, тренируется и готовится к таким моментам – потрясающе. Новак добился невероятных вещей в карьере. Я действительно считаю его кумиром. Играть против него – честь и огромное удовольствие. Сегодня я счастлив, но также рад видеть его на турнирах и просто быть рядом.

Для меня самое важное – постоянно прогрессировать. В конце карьеры я хочу сказать, что сделал все возможное, чтобы реализовать себя на 100%. Успех никогда не изменит меня как человека – это тоже очень важно. Нам нужны соперничества. Нужны игроки, которые сильнее тебя. Карлос [Алькарас] – универсальный теннисист, невероятный талант. Сегодня на корте все это видели: укороченные, вариативность. Он умеет все. Я равняюсь на таких, как они. Беру пример с Новака и Карлоса. Это помогает мне осознавать, насколько важно становиться лучше. Именно это меня мотивирует, ­– сказал Синнер в интервью на корте.

18 октября в финале действующий чемпион встретится с Алькарасом .