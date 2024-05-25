Рафаэль Надаль: «С очень высокой вероятностью это мой последний «Ролан Гаррос». Но я хочу оставить дверь приоткрытой»

Рафаэль Надаль еще не решил, станет ли этот «Ролан Гаррос» для него последним.

– Когда вы решили, что сыграете? В Риме вы говорили, что сомневаетесь. Вы уже окончательно решили, что этот «Ролан Гаррос» для вас последний? Потому что все так думают, но я не знаю, окончательное ли это решение.

– В Риме возникло небольшое недопонимание, но я сказал, что даже после того тяжелого матча чувствовал, что прогрессирую в физическом плане. Моя цель, моя первая реакция была: «Я хочу сыграть в Париже». Но мне нужно было понять, как я буду чувствовать себя в последующие дни в плане тенниса, настроя и физического состояния.

Поэтому, конечно, я не хотел сразу говорить об этом на пресс-конференции. Сразу возникло ощущение, что в Риме я выступил провально. Ты думаешь: «Хорошо, нужно сыграть на «Ролан Гаррос», чтобы добиться большего».

Но в то же время я хотел подождать пару дней, дать себе время, чтобы оценить, как чувствую себя во всех тех аспектах, о которых сейчас сказал. И я почувствовал себя лучше, почувствовал, что готов. У меня была правильная мотивация.

Физически я почувствовал себя лучше. Я прибавляю в разных аспектах. У меня однозначно меньше ограничений, чем три-четыре недели назад.

А что касается того, станет ли этот «Ролан Гаррос» для меня последним, то это долгий ответ, но я думаю, что должен объяснить, чтобы избежать дальнейших вопросов (улыбается).

Как я уже говорил, с очень высокой вероятностью это мой последний «Ролан Гаррос». Но если я должен со стопроцентной уверенностью сказать, что это мой последний «Ролан Гаррос», то извините, но я не могу, потому что я не умею предсказывать будущее. Надеюсь, вы меня понимаете.

Я долго восстанавливался после очень сложной травмы, почти два года мучений, и сейчас, как мне кажется, чувствую себя лучше. Я не из тех, кто принимает решения из-за того или иного поражения. Я принимаю решения, основываясь на личных ощущениях, а сейчас они однозначно лучше, чем полтора месяца назад.

Поэтому в каком-то смысле я хочу оставить дверь приоткрытой, все очень просто. Во-первых, я получаю удовольствие от тенниса. Во-вторых, я путешествую с семьей. Они получают удовольствие. Мне нравится проживать этот процесс вместе с ними.

И в-третьих, я пока не успел как следует разобраться, как буду играть, когда снова более или менее здоров и могу двигаться без ограничений.

Поэтому дайте мне немного времени. Может быть, через полтора месяца я скажу, что все, хватит, я больше не могу, но сегодня я в какой-то мере не могу гарантировать, что этот «Ролан Гаррос» последний. Но, конечно, вероятность высока.

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