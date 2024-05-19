Харри о поражении в финале Рима: «У Зверева был очень высокий процент первой подачи. Я чувствовал, что у меня мало шансов»

Николас Харри прокомментировал поражение от Александра Зверева в финале в Риме.

Чилиец уступил 4:6, 5:7 в своем первом финале «Мастерса».

– Саша так здорово подавал. Обычно вы доминируете в этом аспекте. Насколько сложно было справиться с его подачей?

– Да, думаю, у него был очень высокий процент первой подачи (80% попадания первым мячом – Sports). Не знаю, какой именно, но я чувствовал, что у меня мало шансов.

Его подача, помимо того, что очень хороша, сильно отличается от остальных. Он касается мяча в очень высокой точке, поэтому у него необычный отскок. Мне понадобилось время, чтобы понять эту траекторию.

В конце я уже лучше чувствовал себя на приеме. Кажется, один раз был счет 30:30, и больше ничего. Да, у меня ушло много времени, чтобы привыкнуть к его подаче.

Как только я наладил прием, то почувствовал себя комфортно, стабильно. Ощущения были хорошие. Я хотел оставаться в борьбе. Я знал, что, если бы продержался еще немного, то у меня были бы шансы, которые хотелось бы использовать. Но было немного поздно.

– Что вы сейчас чувствуете? Испытываете ли вы удовлетворение от того, как провели турнир, или, может быть, немного недовольны тем, как сложился финал?

– Чувствую, что хочу поехать на «Ролан Гаррос» и выступить как можно лучше, потому что я знаю, что могу показать там хороший результат. Я очень мотивирован. Вот такие ощущения.