Джокович впервые с 2021-го сыграет на неделе перед ТБШ. Тогда он выиграл «Ролан Гаррос»

Теги Новак Джокович ATP Geneva Open Теннис

Новак Джокович всего третий раз в карьере сыграет в основе турнира ATP по wild card.

В пятницу серб принял приглашение от организаторов грунтового турнира в Женеве. Ранее ему давали wild card в 2004 году в Бангкоке и в 2018-м в Queen’s Club. В первом случае Джокович проиграл в первом круге, во втором – в финале.

Кроме того, Джокович впервые с 2021-го сыграет на неделе перед «Большим шлемом». Три года назад он взял титул в Белграде, а затем победил на «Ролан Гаррос».

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Состав той белградской водокачки был хуже, чем в Женеве, а средний рейтинг обыгранных им соперников был в районе 180. В финале играл с №255, Алексом Молчаном ))
Тогда на турнире в целом из топ30 приняли участие лишь сам акробат и его беспросветный клиент Монфис, а сейчас аж девять человек из первой тридцатки в заявке. В их числе Баес, Пол, Харри (он может снимется конечно, раз до финала Рима дошёл), Штруффи, Голливуд, Рудик.
+2
-2
0
Лишь бы на пользу🤞‼️
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий