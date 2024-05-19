Джокович впервые с 2021-го сыграет на неделе перед ТБШ. Тогда он выиграл «Ролан Гаррос»
Новак Джокович всего третий раз в карьере сыграет в основе турнира ATP по wild card.
В пятницу серб принял приглашение от организаторов грунтового турнира в Женеве. Ранее ему давали wild card в 2004 году в Бангкоке и в 2018-м в Queen’s Club. В первом случае Джокович проиграл в первом круге, во втором – в финале.
Кроме того, Джокович впервые с 2021-го сыграет на неделе перед «Большим шлемом». Три года назад он взял титул в Белграде, а затем победил на «Ролан Гаррос».
Тогда на турнире в целом из топ30 приняли участие лишь сам акробат и его беспросветный клиент Монфис, а сейчас аж девять человек из первой тридцатки в заявке. В их числе Баес, Пол, Харри (он может снимется конечно, раз до финала Рима дошёл), Штруффи, Голливуд, Рудик.