Джокович впервые с 2021-го сыграет на неделе перед ТБШ. Тогда он выиграл «Ролан Гаррос»

Новак Джокович всего третий раз в карьере сыграет в основе турнира ATP по wild card.

В пятницу серб принял приглашение от организаторов грунтового турнира в Женеве. Ранее ему давали wild card в 2004 году в Бангкоке и в 2018-м в Queen’s Club. В первом случае Джокович проиграл в первом круге, во втором – в финале.

Кроме того, Джокович впервые с 2021-го сыграет на неделе перед «Большим шлемом». Три года назад он взял титул в Белграде, а затем победил на «Ролан Гаррос».