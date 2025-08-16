Кудерметова впервые с 2023-го вышла в полуфинал тысячника и вернется в топ-30

Вероника Кудерметова вышла в полуфинал тысячника в Цинциннати.

Россиянка разгромила 103-ю ракетку мира Варвару Грачеву – 6:1, 6:2.

Это третий полуфинал тысячника в карьере россиянки и первый – на харде. Ранее она доходила до этой стадии в 2023-м, на турнирах в Мадриде и Риме (оба полуфинала она проиграла). Для Кудерметовой это также первый полуфинал с сентября прошлого года.

Ранее ее лучшим результатом в Цинциннати был третий круг в 2022-м.

На следующей неделе россиянка, которая сейчас занимает 36-ю строчку рейтинга, вернется в топ-30 и будет как минимум 26-й.

Дальше она встретится с Коко Гауфф или Жасмин Паолини.