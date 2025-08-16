Эмма Радукану: «Люди любят говорить, что у меня было так много тренеров, но если бы я углубилась в детали о многих из них, то они бы рассуждали иначе»

Эмма Радукану прокомментировала частую смену тренеров.

«Сейчас я гораздо лучше понимаю, что мне нравится, а что не нравится. Опыт, который я приобрела с разными тренерами... Люди любят говорить, что у меня было так много тренеров, но если бы я углубилась в детали о многих из них, то они бы рассуждали иначе. Просто я этого не делаю, потому что не хочу. Оставлю это при себе.

Когда я вижу что-то вроде: «Ой, у Эммы девятый тренер», я думаю: «Ну вы серьезно?» Некоторых из них даже не надо считать – если у вас был пробный период, то вы не обязаны после этого продолжать работу. С несколькими из них было так, с несколькими было иначе. Я просто стараюсь выбрать благородный путь и делать то, что сделала бы королевская семья (смеется)», – рассказала Радукану в интервью The Guardian.