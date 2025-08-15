Турсунов о победе Рыбакиной над Соболенко в Цинциннати: «Попахивает возрождением!»

Дмитрий Турнсунов прокомментировал победу Елены Рыбакиной над Ариной Соболенко.

Казахстанка обыграла ее в четвертьфинале тысячника в Цинциннати – 6:1, 6:4.

Самая крутая победа от Лены за последние 365 дней. Правда, были у нее матчболы против Арины и на траве в Берлине в этом году. Она вела 6:2 на тай-брейке в решающем [сете]. Есть у Лены что-то в игре, что имеет эффект криптонита на Арину.

Последний раз, когда она легко снесла Арину в Брисбене [в 2024-м], год у нее был выдающийся. Попахивает возрождением!

…Или рано радуемся?», – написал Турсунов в телеграм-канале.

В полуфинале Рыбакина сыграет с Игой Швентек.