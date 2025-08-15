Рыбакина после победы над Соболенко в Цинциннати: «Я хорошо подавала, и у меня всегда было преимущество»

Елена Рыбакина рассказала, за счет чего обыграла Арину Соболенко в Цинциннати.

В четвертьфинале она победила первую ракетку мира со счетом 6:1, 6:4. Дальше казахстанка поборется с Игой Швентек.

«Я довольна тем, как сегодня подавала. Думаю, это было ключевым моментом. Мы обе играем очень мощно, и многое зависит от подачи. Сегодня я подавала очень хорошо. Конечно, если Арина подает хорошо, то это все меняет.

Но сегодня я чувствовала, что хорошо подаю, и у меня всегда было преимущество. Это тоже помогло выиграть. На задней линии я тоже играла интенсивно – надеюсь, я продолжу в том же духе.

[Швентек] отличный игрок. Конечно, матч будет сложным. Я постараюсь сконцентрироваться на себе и восстановиться. Надеюсь, я смогу показать хороший теннис», – сказала Рыбакина в интервью на корте.