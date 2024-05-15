Новак Джокович: «В последние 7-8 лет я принимаю свои недостатки и ошибки. И на следующий день стараюсь быть лучше»

Теги Новак Джокович ATP Ник Кириос Теннис

Новак Джокович рассказал, что научился принимать свои недостатки и ошибки.

«Если ты спортсмен, ты должен выходить на корт и раз за разом делать одно и то же, чтобы в итоге получить результат, получить награду. И да, ты прав. Некоторые работают, но все равно не получают награду. Такое тоже случается. И это тяжело. Жизнь тяжела. Есть множество препятствий, которые приходится преодолевать. Приходится справляться с эмоциями вне корта, со всеми проблемами в отношениях и вообще со всем, что происходит и на тебя влияет.

От тебя всегда ждут идеального тенниса, идеального поведения. Нужно вести себя как следует. А это не всегда возможно.

В начале карьеры я был не в восторге от себя: я ломал ракетки, кричал и валял дурака на корте. Но это не значит, что я нормально отношусь к этому сейчас. Когда я так делаю, мне за себя стыдно. Правда, очень стыдно, и я ненавижу себя за такие поступки. Но в то же время, как мне кажется, разница в том, что в последние семь-восемь лет я принимаю свои недостатки и ошибки. И на следующий день стараюсь быть лучше.

Может, у меня и не получится, но, по крайней мере, я буду в мире с собой и не постесняюсь сказать: «Да, я неправ. У меня есть недостатки». Как и ты! И вот за что я тебя уважаю и ценю. Ты говоришь: «Да, у меня есть проблемы». У всех есть психологические проблемы. Каждый старается как можно лучше с ними справиться», – сказал Джокович в беседе с Ником Кириосом, которая была записана во время Australian Open.

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4 комментария
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Старичок подался в философию, совсем видать у него крыша протекла. Ну значит всё, как претендент на шлемы он закончился.
На грядущем WIM ещё подёргается, хотя, есть мнение, что он его пропустит ради подготовки к олимпиаде, так как прыгать с одного покрытия на другое и обратно за короткий срок для дедушки будет чревато, а потом всё, лишь путешествие по турнирам ради чека в бесплодных попытках выйти во вторую неделю.
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Похоже на Рафулины мысли, спортивная старость и его настигла
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Nо1е, Величайший теннисист в Истории - просто человек, из плоти и крови. Но очень хороший Человек.
Айде Nо1е, айде!
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Ответ Йенс Мустерманн
Старичок подался в философию, совсем видать у него крыша протекла. Ну значит всё, как претендент на шлемы он закончился. На грядущем WIM ещё подёргается, хотя, есть мнение, что он его пропустит ради подготовки к олимпиаде, так как прыгать с одного покрытия на другое и обратно за короткий срок для дедушки будет чревато, а потом всё, лишь путешествие по турнирам ради чека в бесплодных попытках выйти во вторую неделю.
Во вторую неделю Новак сможет выходить еще спокойно года 3, если будет желание играть. Даже если он закончился как претендент на шлемы, почему это Вас так радует?) Ему 37 лет, он по результатам лучший теннисист в истории и всем все доказал. Сомнительный повод поглумится)
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