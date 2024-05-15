Новак Джокович: «В последние 7-8 лет я принимаю свои недостатки и ошибки. И на следующий день стараюсь быть лучше»
Новак Джокович рассказал, что научился принимать свои недостатки и ошибки.
«Если ты спортсмен, ты должен выходить на корт и раз за разом делать одно и то же, чтобы в итоге получить результат, получить награду. И да, ты прав. Некоторые работают, но все равно не получают награду. Такое тоже случается. И это тяжело. Жизнь тяжела. Есть множество препятствий, которые приходится преодолевать. Приходится справляться с эмоциями вне корта, со всеми проблемами в отношениях и вообще со всем, что происходит и на тебя влияет.
От тебя всегда ждут идеального тенниса, идеального поведения. Нужно вести себя как следует. А это не всегда возможно.
В начале карьеры я был не в восторге от себя: я ломал ракетки, кричал и валял дурака на корте. Но это не значит, что я нормально отношусь к этому сейчас. Когда я так делаю, мне за себя стыдно. Правда, очень стыдно, и я ненавижу себя за такие поступки. Но в то же время, как мне кажется, разница в том, что в последние семь-восемь лет я принимаю свои недостатки и ошибки. И на следующий день стараюсь быть лучше.
Может, у меня и не получится, но, по крайней мере, я буду в мире с собой и не постесняюсь сказать: «Да, я неправ. У меня есть недостатки». Как и ты! И вот за что я тебя уважаю и ценю. Ты говоришь: «Да, у меня есть проблемы». У всех есть психологические проблемы. Каждый старается как можно лучше с ними справиться», – сказал Джокович в беседе с Ником Кириосом, которая была записана во время Australian Open.
На грядущем WIM ещё подёргается, хотя, есть мнение, что он его пропустит ради подготовки к олимпиаде, так как прыгать с одного покрытия на другое и обратно за короткий срок для дедушки будет чревато, а потом всё, лишь путешествие по турнирам ради чека в бесплодных попытках выйти во вторую неделю.
Айде Nо1е, айде!