Рублев проиграл 7-й матч подряд сопернику из топ-5

Андрей Рублев не смог обыграть Карлоса Алькараса в четвертьфинале в Цинциннати.

Россиянин уступил на «Мастерсе» со счетом 3:6, 6:4, 5:7. В третьем сете он отыграл подачу Алькараса на матч при счете 3:5, но при счете 5:6 испанец снова сделала брейк.

Это пятое поражение россиянина от первой или второй ракетки мира. Последняя победа Рублева над топ-2 была в прошлом году на «Мастерсе» в Торонто, где в четвертьфинале он обыграл №1 Янника Синнера.

Для Рублева это также седьмое поражение подряд от соперника из топ-5 – он не выиграл ни матча после победы над Синнером в Торонто, и четвертое – от соперника из топ-10.