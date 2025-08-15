4

Швентек и Рыбакина сыграют 10-й раз – полька ведет в личке 5:4

Ига Швентек и Елена Рыбакина сыграют за выход в финал в Цинциннати.

Это будет их десятая встреча. Полька ведет 5:4 в личке, она же выиграла последние три матча (все в этом сезоне) – на United Cup (7:6(5), 6:4), в четвертьфинале тысячника в Дохе (6:2, 7:5) и в четвертом круге «Ролан Гаррос» (1:6, 6:3, 7:5).

На харде в личке также ведет Швентек – 4:2, на тысячниках их баланс 2:2.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Cincinnati Masters
WTA
Елена Рыбакина
Ига Швентек
