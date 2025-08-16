Алькарас вышел в полуфинал на 7-м турнире подряд

Карлос Алькарас вышел в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати.

Испанец обыграл Андрея Рублева – 6:3, 4:6, 7:5 . Теперь он ведет у россиянина в личке 4:1.

Алькарас вышел в четвертый полуфинал тысячника в сезоне (баланс 2:1) и в 12-й – в карьере (баланс 6:3).

Начиная с «Мастерса» в Монте-Карло Алькарас доходит минимум до полуфинала на каждом турнире – это седьмой подряд. С начала апреля его баланс побед и поражений 37:2.

За выход в финал Алькарас поборется с Александром Зверевым или Беном Шелтоном.