Алькарас вышел в полуфинал на 7-м турнире подряд
Карлос Алькарас вышел в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати.
Испанец обыграл Андрея Рублева – 6:3, 4:6, 7:5 . Теперь он ведет у россиянина в личке 4:1.
Алькарас вышел в четвертый полуфинал тысячника в сезоне (баланс 2:1) и в 12-й – в карьере (баланс 6:3).
Начиная с «Мастерса» в Монте-Карло Алькарас доходит минимум до полуфинала на каждом турнире – это седьмой подряд. С начала апреля его баланс побед и поражений 37:2.
За выход в финал Алькарас поборется с Александром Зверевым или Беном Шелтоном.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости