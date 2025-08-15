  • Спортс
  Радукану о психологах: «Никто не сталкивался с тем же, что и я, поэтому я сходила на два сеанса и остановилась»
Радукану о психологах: «Никто не сталкивался с тем же, что и я, поэтому я сходила на два сеанса и остановилась»

Эмма Радукану рассказала, почему не работает со спортивным психологом.

Она также прокомментировала обсуждение ее личной жизни во время «Уимблдона».

«Это было ужасно. Ужасно. И эти вопросы Кэму [Норри] (смеется).

Думаю, это часть профессии, люди так любопытны. Мне кажется, их больше интересуют такие новости, чем результаты и новости о теннисе. Но я просто держу это при себе и оставляю свою личную жизнь в стороне. Всегда забавно, когда люди пытаются что-то узнать, но я стараюсь не вчитываться в это слишком сильно.

[Папарацци] – это действительно жутко, потому что ты не знаешь, что они там. А потом на следующий день видишь свое фото и думаешь: “Не может быть, что они там были».

После инцидента со сталкером, это, наверное, худшее [внимание], с которым я сталкивалась. Помню, сразу после этого мне было очень трудно выходить на улицу. Определенно, у меня было какое-то остаточное запоздалое ощущение. Но я стала гораздо более проницательной, и, я бы сказала, осторожной. Со мной всегда кто-то рядом, я редко выхожу куда-то одна. Никаких одиночных прогулок – всегда есть кто-то, кто меня бы прикрыл.

Я пробовала работать со спортивным психологом. Я пробовала. Мне, конечно, много раз рекомендовали это делать, с учетом всего, что я пережила. Не так много людей сталкивалось с подобным… Никто, на самом деле. Наверное, поэтому я сходила на два сеанса и остановилась. Я подумала: “Эти люди не могут меня понять”. И, честно говоря, ни один другой спортсмен не сделал того, что сделала я, так что я не знаю, почему я спрашиваю у них совета. И я подумала: “Ну, единственный человек, который может мне помочь – это я сама», – сказала британка в интервью The Guardian.

Так Алькарас и Радукану встречаются или нет?

Опубликовано: Алёна Майорова
