Жеребьевка олимпийского теннисного турнира пройдет 25 июля

Теги ATP WTA ITF Париж-2024 Олимпийский теннисный турнир Теннис

Жеребьевка олимпийского теннисного турнира состоится 25 июля в 12:00 по московскому времени.

От каждой страны могут выступить максимум шесть мужчин: не более четырех человек в одиночке и двух дуэтов в паре. Аналогичные правила действуют для женщин.

В микст может заявиться не более одного дуэта от страны, причем это должны быть игроки, уже участвующие в одиночке или в паре.

Для квалификации будет учитываться рейтинг от 10 июня.

Турнир пройдет в Париже на кортах «Ролан Гаррос» с 27 июля по 4 августа.

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