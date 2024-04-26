Жеребьевка олимпийского теннисного турнира пройдет 25 июля

Жеребьевка олимпийского теннисного турнира состоится 25 июля в 12:00 по московскому времени.

От каждой страны могут выступить максимум шесть мужчин: не более четырех человек в одиночке и двух дуэтов в паре. Аналогичные правила действуют для женщин.

В микст может заявиться не более одного дуэта от страны, причем это должны быть игроки, уже участвующие в одиночке или в паре.

Для квалификации будет учитываться рейтинг от 10 июня.

Турнир пройдет в Париже на кортах « » с 27 июля по 4 августа.