Джокович о падении бутылки с трибун ему на голову: «Это был несчастный случай, я в порядке. Увидимся в воскресенье»
Новак Джокович впервые прокомментировал падение бутылки с трибун ему на голову.
Алюминиевая бутылка выпала из рюкзака болельщика, когда мужчина наклонился, чтобы передать первой ракетке мира блокнот для автографа. Организаторы «Мастерса» в Риме сообщили, что у Джоковича шишка на голове, и его осмотрели врачи.
«Спасибо за сообщения и беспокойство. Это был несчастный случай, я в порядке и отдыхаю в отеле с пакетом льда на голове. Увидимся в воскресенье», – твитнул серб.
В третьем круге он должен сыграть с Алехандро Табило.
Джоковичу разбили голову бутылкой с трибун – случайно
Хотим 7 Чашку!
Новак! Будь осторожен!
Господи.. штанга эта ещё вспомнилась из "Электроника"😱