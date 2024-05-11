Джокович о падении бутылки с трибун ему на голову: «Это был несчастный случай, я в порядке. Увидимся в воскресенье»

Теги Новак Джокович происшествия ATP Открытый чемпионат Италии Теннис

Новак Джокович впервые прокомментировал падение бутылки с трибун ему на голову.

Алюминиевая бутылка выпала из рюкзака болельщика, когда мужчина наклонился, чтобы передать первой ракетке мира блокнот для автографа. Организаторы «Мастерса» в Риме сообщили, что у Джоковича шишка на голове, и его осмотрели врачи.

«Спасибо за сообщения и беспокойство. Это был несчастный случай, я в порядке и отдыхаю в отеле с пакетом льда на голове. Увидимся в воскресенье», – твитнул серб.

В третьем круге он должен сыграть с Алехандро Табило.

Джоковичу разбили голову бутылкой с трибун – случайно

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8 комментариев
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Ответ Рассол Уэстбрик
Комментарий скрыт
любые фанатики неадыкватные. Будь это фанатики Надаля, Федерера, Джоковича, итд. Не надо переводить стрелки. А то что он "максимально неприятный и отталкивающий спортсмен" это ваше субъективное ничем не подтвержденное мнение.
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Здоровья Джоковичу! И этот момент вписан в историю.
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Молодец, Новак. Очень ждём тебя в воскресенье и всю следующую неделю
Хотим 7 Чашку!
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+2
В Астане было же нечто подобное. Тогда ему по лицу прилетело кепкой.
Новак! Будь осторожен!
Господи.. штанга эта ещё вспомнилась из "Электроника"😱
+4
-4
0
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