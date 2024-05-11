Джокович о падении бутылки с трибун ему на голову: «Это был несчастный случай, я в порядке. Увидимся в воскресенье»

Новак Джокович впервые прокомментировал падение бутылки с трибун ему на голову.

Алюминиевая бутылка выпала из рюкзака болельщика, когда мужчина наклонился, чтобы передать первой ракетке мира блокнот для автографа. Организаторы «Мастерса» в Риме сообщили, что у Джоковича шишка на голове, и его осмотрели врачи.

«Спасибо за сообщения и беспокойство. Это был несчастный случай, я в порядке и отдыхаю в отеле с пакетом льда на голове. Увидимся в воскресенье», – твитнул серб.

В третьем круге он должен сыграть с Алехандро Табило.

Джоковичу разбили голову бутылкой с трибун – случайно