Рафаэль Надаль: «Я не говорил, что это будет мой последний турнир в Риме. Я не уверен на 100%»

Рафаэль Надаль не исключает, что еще сыграет на «Мастерсе» в Риме.

– Мы ожидали церемонии на корте. В том числе потому, что, как вы сказали, для итальянских зрителей это последняя возможность вас увидеть. Предполагалось, что будет какая-то церемония?

– Не знаю. Я не говорил, что это будет мой последний турнир в Риме. Я говорил про Мадрид, потому что так и есть. А здесь я не уверен на 100%. Возможно, на 98%, но не буду говорить, что на 100%, раз это не так.

Здесь ощущения не такие, как в Мадриде. Другая история. Другие обстоятельства. Не знаю. Если честно, я не ожидал никакой церемонии.

Если я завершу карьеру, думаю, у них будет время, если они захотят организовать что-то в ближайшие несколько лет.