Рафаэль Надаль: «Я не говорил, что это будет мой последний турнир в Риме. Я не уверен на 100%»

Теги Рафаэль Надаль ATP Открытый чемпионат Италии Mutua Madrid Open Теннис

Рафаэль Надаль не исключает, что еще сыграет на «Мастерсе» в Риме.

– Мы ожидали церемонии на корте. В том числе потому, что, как вы сказали, для итальянских зрителей это последняя возможность вас увидеть. Предполагалось, что будет какая-то церемония?

– Не знаю. Я не говорил, что это будет мой последний турнир в Риме. Я говорил про Мадрид, потому что так и есть. А здесь я не уверен на 100%. Возможно, на 98%, но не буду говорить, что на 100%, раз это не так.

Здесь ощущения не такие, как в Мадриде. Другая история. Другие обстоятельства. Не знаю. Если честно, я не ожидал никакой церемонии.

Если я завершу карьеру, думаю, у них будет время, если они захотят организовать что-то в ближайшие несколько лет.

11 комментариев
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Уходя, уходи‼️
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На самом деле он и правда ни разу не сказал, что 100% это последний сезон
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и так рафону неуютно, а если Джоко возьмет рг, уим, ои и юсо, еще года три будет метаться по турнирам в состоянии стратегической неопределенности
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Рафа не хочет, чтобы с ним везде прощались...

Мадрид стоит особняком...
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Все прекрасно понимают, что Сампрас в свое время сделал то, о чем многие топы c тех пор мечтают. Уйти со шлемом. Сначала это пытался сделать Агасси, забивая на все турниры и выводя себя к пику только на ЮСО, но дважды ему помешал Федерер. Потом уже Федерер был близок это сделать, но получилось как всегда( Теперь это хочет сделать Рафа и оставляет для себя лазейку, ну если не получится сейчас, то можно в следующем году подготовиться, запросить WC. Не сомневайтесь, что этим же путем пойдет Джокович...
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На ромашке гадает, штоле .... Кисейные бapышни и то меньше жеманничают и кокетничают.
хехе))))
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Ответ Stas Salesov
Отлично, Рафа идет за РГ’25
А в 2024 он куда идёт?
пхх))))
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Ответ S.Graf
А в 2024 он куда идёт? пхх))))
Ну пока Уим и ОИ, очевидно
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Ответ sedric
Все прекрасно понимают, что Сампрас в свое время сделал то, о чем многие топы c тех пор мечтают. Уйти со шлемом. Сначала это пытался сделать Агасси, забивая на все турниры и выводя себя к пику только на ЮСО, но дважды ему помешал Федерер. Потом уже Федерер был близок это сделать, но получилось как всегда( Теперь это хочет сделать Рафа и оставляет для себя лазейку, ну если не получится сейчас, то можно в следующем году подготовиться, запросить WC. Не сомневайтесь, что этим же путем пойдет Джокович...
Маррей вообще по челенджерам ездит и играет, хотя мог достойно закончить в статусе сэра. Рафа хоть такое не допускает.
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