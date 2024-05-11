Рим проводил Надаля – а он вдруг сказал, что может еще и вернуться 🤔

Прощальное турне Рафаэля Надаля на этой неделе вернулось на турниры, которые он выигрывал двузначное количество раз. На римском «Мастерсе» великий испанец взял 10 титулов, но в этом году провел всего два матча, второй из них проиграв сегодня Хуберту Хуркачу 1:6, 3:6 без особых шансов.

За счет того, что крупнейшие турниры ATP теперь идут не неделю, а минимум полторы, Надаль провел в итальянской столице немало времени: побывал на поп-ап корте в историческом центре города , потренировался и днем,

и вечером.

Его разминку перед матчем первого круга его команда наложила на музыку из «Гладиатора»:

Тот матч Надаль выиграл со счетом 4:6, 6:3, 6:4 у 108-й ракетки мира Зизу Бергса, но два дня спустя против №9 Хуркача было очевидно, что Рафа сейчас не на том уровне, чтобы бороться за трофеи .

После матча полный Кампо Чентрале проводил Надаля стоя, а Хуркач, три года назад обыгравший Роджера Федерера в последнем матче его карьеры, сказал правильные и согревающие душу слова:

«Сыграть с Рафой – это что-то особенное. Это ни с чем не сравнить, особенно на грунте – покрытии, на котором он доминировал последние 20 лет. Никто никогда не повторит его рекорды на этом покрытии. Он один значит больше, чем весь спорт, потому что у него столько болельщиков, столько людей следят за ним и вдохновляются им. Я очень рад, что мне довелось сегодня с ним сыграть».

Пока в соцсетях римского турнира организаторов критиковали за то, что они не провели для Надаля прощальную церемонию , тысячи людей стеклись с Форо Италико к навесной галерее, соединяющей центральный корт и зону для игроков, поприветствовать Рафу в последний раз.

При этом сам Надаль на пресс-конференции поставил финальность своего выступления в Риме под сомнение. Когда его спросили, почему все-таки на корте не было церемонии, он сказал:

«Я никогда не говорил, что больше здесь не сыграю. В Мадриде говорил, потому что насчет Мадрида уверен. Здесь – не на 100 процентов. И пусть это 98 процентов, я не буду говорить 100, когда это не 100».

Насчет перспектив на «Ролан Гаррос» 37-летний Надаль сказал, что они не очень радужные: очевидно, что формы для потенциально успешного выступления в Париже у него сейчас нет, поэтому варианта два:

«Смириться, что я не готов, что я играю недостаточно хорошо. Тогда надо принять решение и не играть «Ролан Гаррос».

Другой вариант – принять ситуацию как она есть и искать способы ее улучшить в оставшиеся две недели.

Пока что я не решил. Но если вы спрашиваете, к чему я склоняюсь, то пока что я планирую сыграть «Ролан Гаррос» и сделать все, что в моих силах».

В Париже, где Надаль побеждал 14 раз (в том числе в последнее выступление в 2022-м), он сыграет по защищенному рейтингу, то есть не будет посеян.

Почему Надаль уже не так страшен на грунте, как раньше?

Надаль попрощался с Мадридом 🥹. Все рыдали, а он улыбался

Фото: Gettyimages.ru /Mike Hewitt, Dan Istitene; instagram.com /rafaelnadal/