Надаль выбыл с «Мастерса» в Риме
22-кратный победитель «Больших шлемов» Рафаэль Надаль выбыл с «Мастерса» в Риме.
Во втором круге испанец проиграл Хуберту Хуркачу – 1:6, 3:6.
Надаль – единственный 10-кратный чемпион Рима. Также он рекордсмен по победным матчам на турнире (70).
Для него это было последнее выступление в Риме и, возможно, последнее выступление на «Мастерсах». После текущего сезона он планирует завершить карьеру.
Хуркач дальше встретится с Томасом Мартином Этчеверри.
Почему Надаль уже не так страшен на грунте, как раньше?
Рафа, не бойся поберечь личку и езжай на рг, достойно попрощаться с фанатами и кортом.
Не надо использовать Карлоса на ои ради своих целей и рыбку съесть личку сохранить
Посмотрим, вроде как Рафа сам сказал, что нужно поднажать и рискнуть.
Ждём на РГ легенду!
Надо Надалю ещё поиграть, поднабрать формочки. Во Франции как раз 250 будет перед РГ, ехал бы играл, чё дома без толку сидеть.
А то жуть как хочется узнать, кто ж на РГ третьим будет.
пхх))))
Так вот, решил притопить за Алькараса, Синнера, Медведева и Зверева. Кто-то из них явно будет выигрывать. Вроде план надёжный, как швейцарские часы😁
Олимпиада не в счёт, она по сути не является частью сезона.
Вы же так обычно пишите?