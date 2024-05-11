22-кратный победитель «Больших шлемов» Рафаэль Надаль выбыл с «Мастерса» в Риме.

Во втором круге испанец проиграл Хуберту Хуркачу – 1:6, 3:6.

Надаль – единственный 10-кратный чемпион Рима. Также он рекордсмен по победным матчам на турнире (70).

Для него это было последнее выступление в Риме и, возможно, последнее выступление на «Мастерсах». После текущего сезона он планирует завершить карьеру.

Хуркач дальше встретится с Томасом Мартином Этчеверри.

Почему Надаль уже не так страшен на грунте, как раньше?