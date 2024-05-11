Надаль выбыл с «Мастерса» в Риме

Теги Рафаэль Надаль ATP Открытый чемпионат Италии Хуберт Хуркач Теннис

22-кратный победитель «Больших шлемов» Рафаэль Надаль выбыл с «Мастерса» в Риме.

Во втором круге испанец проиграл Хуберту Хуркачу – 1:6, 3:6.

Надаль – единственный 10-кратный чемпион Рима. Также он рекордсмен по победным матчам на турнире (70).

Для него это было последнее выступление в Риме и, возможно, последнее выступление на «Мастерсах». После текущего сезона он планирует завершить карьеру.

Хуркач дальше встретится с Томасом Мартином Этчеверри.

Почему Надаль уже не так страшен на грунте, как раньше?

Материалы по теме

30 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вот и выложился на 100%
+9
-1
+8
Вообще без шансов проиграл. Жаль, что не получится попрощаться с РГ красиво.
+8
-1
+7
Ответ Nikolay Stavrogin
Рафа не был так плох, как показывает счёт первого сета. Просто у Пана Хуби всё летело. Рафа, не бойся поберечь личку и езжай на рг, достойно попрощаться с фанатами и кортом. Не надо использовать Карлоса на ои ради своих целей и рыбку съесть личку сохранить
Карлос сам развалился уже. Уверен, что даже если они сыграют пару, то вылетят довольно рано
+7
0
+7
Хуркач однажды Федерера заставил завершить карьеру, теперь рафу обыграл!!!!!
+8
-3
+5
Когда-то некоторые пытаются всерьез утверждать, что Рафа просто так жалуется на тело, а на самом деле выигрывает матчи, то хочется спросить каким местом они смотрят его матчи. Этот был наглядным доказательством как ему было сложно с негрунтовиком из топ 10, куда уж там 5 сетов на РГ.
+9
-4
+5
Хуркач гробовщик легенд
+5
-1
+4
Рафа не был так плох, как показывает счёт первого сета. Просто у Пана Хуби всё летело.
Рафа, не бойся поберечь личку и езжай на рг, достойно попрощаться с фанатами и кортом.
Не надо использовать Карлоса на ои ради своих целей и рыбку съесть личку сохранить
+9
-6
+3
Теперь Рафа задумается, ехать ли ему на РГ. Ибо там его будут ждать такие, как Хуркач сегодня, готовые победить уже в первых кругах. Тем более, играть 5-сетовые матчи.
Посмотрим, вроде как Рафа сам сказал, что нужно поднажать и рискнуть.
Ждём на РГ легенду!
+3
0
+3
Ответ Великий Алонсо
Верно, лучше конец карьеры нашего Лео Месси и не опишешь.
Не знаю такого теннисиста
+5
-2
+3
Ответ bobodo12
Подвисает РГ 🤔 Надо Надалю ещё поиграть, поднабрать формочки. Во Франции как раз 250 будет перед РГ, ехал бы играл, чё дома без толку сидеть. А то жуть как хочется узнать, кто ж на РГ третьим будет.
Было бы логично на самом деле
+2
0
+2
Ответ Mobilis
Жаль, что великий Надаль, в каждый мастерс заносит свое поражение. Лучше бы ушел как Федерер.
с 0:6 в последнем сете в карьере на траве, где 1 брейк за сет за счастье?
+2
0
+2
Ответ Stas Salesov
Комментарий скрыт
Стероиды (бетаметазон) Надалю больше не прописывают?
+8
-6
+2
Подвисает РГ 🤔
Надо Надалю ещё поиграть, поднабрать формочки. Во Франции как раз 250 будет перед РГ, ехал бы играл, чё дома без толку сидеть.
А то жуть как хочется узнать, кто ж на РГ третьим будет.
+1
0
+1
Мдя... Хуркач, и в правду, может стать специалистом по завершению карьер БИГов: повесил баранку в последнем матче Атца, да ещё на самом значимом для него турнире, где брейки крайне редки. А теперь отдал всего 4 гейма на грунте лучшему на нём в истории тенниса. Это довольно жестоко и после такого Рафа может и забить на продолжение, как и намекал, в принципе. Но, надеюсь, всё же не захочет уходить на такой ноте, да ещё не сыграв на своём самом важном турнире.
+1
0
+1
На РГ отдаст себя без остатка , там уже как карта ляжет
+2
-1
+1
Спасибо дружище Xyберт, это было легендарное пacтбище. Увидимся на Шатирье
пхх))))
+6
-5
+1
Надалю осталось пару месяцев в туре. Но жизнь продолжается, надо за кого-то болеть дальше, иначе совсем неинтересно следить за теннисом будет.
Так вот, решил притопить за Алькараса, Синнера, Медведева и Зверева. Кто-то из них явно будет выигрывать. Вроде план надёжный, как швейцарские часы😁
0
0
0
Имхо, Рафе надо завершить карьеру на РГ. Не надо играть оставшийся сезон. Надо уйти в месте своей силы, там где он стал Королём. Там будут легендарные проводы.

Олимпиада не в счёт, она по сути не является частью сезона.
0
0
0
Чой-та выбыл - ВЫЛЕТЕЛ!
Вы же так обычно пишите?
0
0
0
Рафа на РГ совсем другой Рафа. Мне почему то кажется, что можно рискнуть, он ничего не теряет. Карьера уже сделана, и какая под конец будет личка, уже через год не вспомнит никто. А шанс есть, хотя и очень маленький.
+2
-2
0
Ответ deligy
Стероиды (бетаметазон) Надалю больше не прописывают?
еще как прописывают, но уже не лезут)
0
0
0
Странный Мастерс в Риме в этом году, лучшие снялись до начала турнира, Рафа получил разгром на корте, Новак получил погром
0
0
0
Ответ go25
с 0:6 в последнем сете в карьере на траве, где 1 брейк за сет за счастье?
Федерер ушел в QF шлема, что в принципе довольно приличный результат. Некоторые в топ-20 не могут в принципе похвастаться второй неделе на Уиме
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий