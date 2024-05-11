Надаль о «Ролан Гаррос»: «Если буду готов, постараюсь побороться за то, за что боролся последние 15 лет, даже если сейчас это кажется невозможным»

Рафаэль Надаль пока не принял окончательное решение об участии в «Ролан Гаррос».

Сегодня он проиграл в Риме Хуберту Хуркачу (1:6, 3:6).

– Насколько сложно пытаться набрать форму после того времени, которое вы не выступали, борясь с травмами и сомнениями? Вы будете участвовать в «Ролан Гаррос»?

– Вы сами видели сегодня на корте, насколько это сложно. Вот и ответ. Такова сегодняшняя реальность, и нужно ее принять.

Есть два варианта. Наверное, первый – сказать: ладно, я не готов, я играю недостаточно хорошо. Тогда наступит момент принять решение, что я не сыграю на «Ролан Гаррос».

Другой вариант – принять свой сегодняшний уровень и работать как следует, чтобы постараться улучшить его за две недели.

Как вы понимаете, я пока не принял окончательное решение. Но если отвечать, что я чувствую и к какому из вариантов склоняюсь, я скажу, что поеду на «Ролан Гаррос» и постараюсь сделать все возможное.

У меня есть кое-какие физические проблемы, но, наверное, пока не настолько серьезные, чтобы пропустить самый важный турнир в моей карьере.

Посмотрим, как пойдет, какой настрой будет у меня завтра, послезавтра и через неделю. Если буду готов, постараюсь сыграть и побороться за то, за что боролся последние 15 лет, даже если сейчас это кажется невозможным.