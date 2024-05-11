Надаль о «Ролан Гаррос»: «Если буду готов, постараюсь побороться за то, за что боролся последние 15 лет, даже если сейчас это кажется невозможным»

Теги Рафаэль Надаль Ролан Гаррос ATP Открытый чемпионат Италии Теннис

Рафаэль Надаль пока не принял окончательное решение об участии в «Ролан Гаррос».

Сегодня он проиграл в Риме Хуберту Хуркачу (1:6, 3:6).

– Насколько сложно пытаться набрать форму после того времени, которое вы не выступали, борясь с травмами и сомнениями? Вы будете участвовать в «Ролан Гаррос»?

– Вы сами видели сегодня на корте, насколько это сложно. Вот и ответ. Такова сегодняшняя реальность, и нужно ее принять.

Есть два варианта. Наверное, первый – сказать: ладно, я не готов, я играю недостаточно хорошо. Тогда наступит момент принять решение, что я не сыграю на «Ролан Гаррос».

Другой вариант – принять свой сегодняшний уровень и работать как следует, чтобы постараться улучшить его за две недели.

Как вы понимаете, я пока не принял окончательное решение. Но если отвечать, что я чувствую и к какому из вариантов склоняюсь, я скажу, что поеду на «Ролан Гаррос» и постараюсь сделать все возможное.

У меня есть кое-какие физические проблемы, но, наверное, пока не настолько серьезные, чтобы пропустить самый важный турнир в моей карьере.

Посмотрим, как пойдет, какой настрой будет у меня завтра, послезавтра и через неделю. Если буду готов, постараюсь сыграть и побороться за то, за что боролся последние 15 лет, даже если сейчас это кажется невозможным.

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Рафа, делай что должен, и будь что будет
+5
-2
+3
https://youtu.be/c1qf5wqDB_I?si=iOwKsAzdPF9pWs5p
+4
-1
+3
Ответ Ан Кот
известную поговорку: *Рафа не может Вада поможет* еще никто не отменял...до сих пор Вада самая секретная фирма в мире: никогда не называет своих клиентов!
Вашего клиента тоже не называет
+3
0
+3
Вылетит максимум в 3 круге, вот и вся его борьба будет.

Увы.
+6
-4
+2
В его случае, наверно, лучше попробовать, чем не сделать и сожалеть потом.
+3
-1
+2
Ответ Nikolay Stavrogin
https://youtu.be/c1qf5wqDB_I?si=iOwKsAzdPF9pWs5p
Ты же хотел чтобы он сыграл, чего опять стеб?
+2
0
+2
Это тот Хуркач, который Федерера отправил на пенсию на Уиме? Символично.
+1
0
+1
Главное здоровье сейчас! Получится будет круче некуда, не выйдет, ну значит так и должно быть! Просто оставайся собой Рафа, твои болельщики всегда с тобой и переживают за тебя! Просто играй в теннис и наслаждайся жизнью! Удачи!!!✌️✊❤️
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий