Рыбакина выиграла девятый матч подряд
Елена Рыбакина с первого места вышла в плей-офф итогового турнира WTA.
Шестая ракетка мира Елена Рыбакина обыграла Екатерину Александрову в третьем туре групповой стадии итогового турнира WTA – 6:4, 6:4.
Казахстанка, одержавшая девятую победу подряд, без поражений прошла групповой этап.
Для Рыбакиной это 29-я победа над соперницей из топ-10 (при 27 поражениях).
Мирра отказалась выступать на итоговом турнире. Что происходит?
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
