Рыбакина выиграла девятый матч подряд

Елена Рыбакина с первого места вышла в плей-офф итогового турнира WTA.

Шестая ракетка мира Елена Рыбакина обыграла Екатерину Александрову в третьем туре групповой стадии итогового турнира WTA – 6:4, 6:4.

Казахстанка, одержавшая девятую победу подряд, без поражений прошла групповой этап.

Для Рыбакиной это 29-я победа над соперницей из топ-10 (при 27 поражениях).

Мирра отказалась выступать на итоговом турнире. Что происходит?