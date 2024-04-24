Надаль не уверен, что сыграет на «Ролан Гаррос»
Рафаэль Надаль заявил, что не сыграет на «Ролан Гаррос», если не наберет форму.
«Если приеду в Париж в том состоянии, в котором нахожусь сейчас, я не буду играть. Сыграю на «Ролан Гаррос», если буду чувствовать себя конкурентоспособным. Это не станет концом света или концом карьеры. У меня все еще есть цели после «Ролан Гаррос» – например, Олимпиада», – сказал Надаль.
Надаль вернулся! Первая победа на грунте за 2 года!🧡
Ничего нового.
Но вообще мне кажется едва ли для Рафы суперважно не получить четвертое поражение.
думаю если как сейчас оценивают Буки с вероятностью 1/6 взять еще один РГ или с вероятностью 5/6 получить четвертое поражение, то Рафа бы сыграл
Другое дело, если он считает, что совершенно не готов и не хочет показывать очень низкий уровень тенниса, либо боится усугубить травму