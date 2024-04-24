Надаль не уверен, что сыграет на «Ролан Гаррос»

Рафаэль Надаль заявил, что не сыграет на «Ролан Гаррос», если не наберет форму.

«Если приеду в Париж в том состоянии, в котором нахожусь сейчас, я не буду играть. Сыграю на «Ролан Гаррос», если буду чувствовать себя конкурентоспособным. Это не станет концом света или концом карьеры. У меня все еще есть цели после «Ролан Гаррос» – например, Олимпиада», – сказал Надаль.

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