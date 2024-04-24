Надаль не уверен, что сыграет на «Ролан Гаррос»

Теги Рафаэль Надаль Ролан Гаррос ATP Теннис

Рафаэль Надаль заявил, что не сыграет на «Ролан Гаррос», если не наберет форму.

«Если приеду в Париж в том состоянии, в котором нахожусь сейчас, я не буду играть. Сыграю на «Ролан Гаррос», если буду чувствовать себя конкурентоспособным. Это не станет концом света или концом карьеры. У меня все еще есть цели после «Ролан Гаррос» – например, Олимпиада», – сказал Надаль.

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9 комментариев
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Просто цифры они такие, их лучше не портить. Тут даже вероятность победы на РГ выше, чем 4 поражение
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Ответ Stas Salesov
Самое эпичное из возможного - быть готовым к ОИ и встретить там Джоковича
Да, Рафыча стоит опасаться. Если он выходит играть, значит шансы высоки, иначе игра вообще не состоится. Не ошибёшься
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Если он так заговорил, то вероятность финиша очень высока. Уже стелет соломку Рафа
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Ответ statistic5
Если так за цифры переживать, то можно по ходу турнира перед каким-то матчем сняться. Но вообще мне кажется едва ли для Рафы суперважно не получить четвертое поражение. думаю если как сейчас оценивают Буки с вероятностью 1/6 взять еще один РГ или с вероятностью 5/6 получить четвертое поражение, то Рафа бы сыграл Другое дело, если он считает, что совершенно не готов и не хочет показывать очень низкий уровень тенниса, либо боится усугубить травму
Ну, просто трудно найти другую причину. Человек объявил, что хочет простится с главными в его жизни турнирами. И если получится даже дальше может поиграет. По итогу ехать на самый важный для него турнир вообще не хочет, тут только выставка тогда нужна. Может боится действительно не сколько 4 поражения, как показать плохую игру. Но сути это не меняет, страх в обоих случаях
+3
0
+3
Вот дела, а Роджер в сорокет сыграл на Уимблдоне, хоть и получил потом баранку от Хуркача, которого раньше спокойно бы закрыл. А форму испанец вряд ли наберет, так еще и пятисетовый формат, ясненько)
+5
-3
+2
Опять кокетничает
Ничего нового.
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0
+1
Ответ Alex Morhan
Просто цифры они такие, их лучше не портить. Тут даже вероятность победы на РГ выше, чем 4 поражение
Если так за цифры переживать, то можно по ходу турнира перед каким-то матчем сняться.
Но вообще мне кажется едва ли для Рафы суперважно не получить четвертое поражение.
думаю если как сейчас оценивают Буки с вероятностью 1/6 взять еще один РГ или с вероятностью 5/6 получить четвертое поражение, то Рафа бы сыграл
Другое дело, если он считает, что совершенно не готов и не хочет показывать очень низкий уровень тенниса, либо боится усугубить травму
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