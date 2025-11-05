Кудерметова и Мертенс вышли в полуфинал парного итогового
Вероника Кудерметова и Элиза Мертенс вышли в полуфинал парного итогового турнира.
Вероника Кудерметова и Элиза Мертенс обыграли Сару Эррани и Жасмин Паолини в последнем туре группового этапа итогового турнира WTA – 6:3, 6:3.
Кудерметова и Мертенс вышли в полуфинал со второго места, а Эррани и Паолини завершили выступление в Эр-Рияде.
Россиянка второй год подряд вышла из группы на итоговом. В 2024-м она выступала в паре с Хаоцзин Чжань.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости