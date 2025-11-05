Кудерметова и Мертенс вышли в полуфинал парного итогового

Вероника Кудерметова и Элиза Мертенс вышли в полуфинал парного итогового турнира.

Вероника Кудерметова и Элиза Мертенс обыграли Сару Эррани и Жасмин Паолини в последнем туре группового этапа итогового турнира WTA – 6:3, 6:3.

Кудерметова и Мертенс вышли в полуфинал со второго места, а Эррани и Паолини завершили выступление в Эр-Рияде.

Россиянка второй год подряд вышла из группы на итоговом. В 2024-м она выступала в паре с Хаоцзин Чжань .