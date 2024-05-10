Даниил Медведев: «Джокович хорош на всех покрытиях, поэтому он один из лучших спортсменов мира»

Даниил Медведев высказался о достижениях Новака Джоковича на грунте.

– Некоторые топы пропустят турнир в Риме, но Новак Джокович сыграет. Как вы думаете, насколько он хорош на грунте? Считаете ли вы, что из-за доминирования Рафы он не выиграл столько, сколько мог

– Да, конечно. Новак из одного поколения с Рафой, который 14 раз выиграл «Ролан Гаррос», кажется, 10 раз победил в Риме – не помню точное число. Очень трудно найти кого-то, кто хотя бы приблизился к нему по достижениям на грунте.

Но Новак хорош на всех покрытиях. Может, из-за Рафы у него чуть меньше трофеев на грунте, чем могло быть. Но то же можно сказать про Рафу: если бы не Новак, он бы, наверное, выиграл больше на харде и траве.

Да, Новак великолепен на всех покрытиях. Думаю, его игра больше подходит для травы и харда – там он просто неудержим. При этом со стороны кажется, что на глине он чуть более уязвим. Хотя он трижды выигрывал «Ролан Гаррос», дважды – Монте-Карло, если не ошибаюсь, три или четыре раза победил в Риме (на самом деле шесть – Sports). Это невероятно. Поэтому Новак точно один из лучших спортсменов мира.