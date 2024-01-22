Новак Джокович: «Мои отношения с молодыми игроками намного лучше, чем с Федерером и Надалем. Молодые ребята более общительные»

Новаку Джоковичу нравится общаться с молодым поколением игроков.

Он сравнил свои отношения и соперничество с нынешними лидерами тура и с и Рафаэлем Надалем.

«Они два моих главных соперника – особенно Надаль, как я уже не раз говорил, – и это никогда не изменится. Сколько энергии отдано нашему соперничеству за все эти годы, сколько раз мы играли друг с другом. Вряд ли я сыграю с Алькарасом 60 раз. Это невозможно, потому что он закончит карьеру раньше меня (смеется).

Если серьезно, то мне очень нравится соперничать со всеми этими ребятами. Алькарас, , – я прекрасно лажу со всеми, кто сейчас высоко в рейтинге. Если сравнивать мои отношения с ними и те, что были с Федерером и Надалем, то отношения с молодыми игроками намного лучше. Мне это нравится.

Не знаю, наши отношения более открытые, молодые ребята более общительные. Мы просто лучше ладим друг с другом, вот и все».

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