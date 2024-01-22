Новак Джокович: «Мои отношения с молодыми игроками намного лучше, чем с Федерером и Надалем. Молодые ребята более общительные»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Даниил Медведев Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Новаку Джоковичу нравится общаться с молодым поколением игроков.

Он сравнил свои отношения и соперничество с нынешними лидерами тура и с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем.

«Они два моих главных соперника – особенно Надаль, как я уже не раз говорил, – и это никогда не изменится. Сколько энергии отдано нашему соперничеству за все эти годы, сколько раз мы играли друг с другом. Вряд ли я сыграю с Алькарасом 60 раз. Это невозможно, потому что он закончит карьеру раньше меня (смеется).

Если серьезно, то мне очень нравится соперничать со всеми этими ребятами. Алькарас, Медведев, Синнер – я прекрасно лажу со всеми, кто сейчас высоко в рейтинге. Если сравнивать мои отношения с ними и те, что были с Федерером и Надалем, то отношения с молодыми игроками намного лучше. Мне это нравится.

Не знаю, наши отношения более открытые, молодые ребята более общительные. Мы просто лучше ладим друг с другом, вот и все».

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16 комментариев
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Просто молодые ребята не имеют особо шансов выиграть у тебя, ты живая легенда, относятся с уважением, а когда ты только становился топом, к 2011 году Роджер и Рафа были королями тура и тут какой-то серб стал претендовать на шлемы, доминирование в туре, кому бы это понравилось, а потом стал исправно побеждать на самых высоких стадиях, все логично, поэтому кроме взаимного уважения ничего между ними не было, и только к концу карьер они стали больше ладить, особенно проявилось на кубке Лэйвера. В любом случае они все великие чемпионы, что что, но эти противостояния история запомнит навсегда🤝🏆
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Ну, у Надаля отношения с молодыми игроками тоже, наверное, намного лучше, чем с Джоковичем :)
Насчёт Федерера не знаю, он всё-таки сильно старше их.
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Когда Новак закрывает глаза и засыпает, к нему каждую ночь во сне заглядывают Рафа с Роджером и звенят бубнами🤣
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Заметно как тепло Роджер и Рафа общаются между собой и просто вежливо с Джокой, так что все так и есть походу, только выбрасывать это на публику Джоковичу абсолютно не нужно было делать...
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Ответ romancureman
интересно а как у Джоковича с Энди? я помню, как Энди очень тепло по мужски поздравил Новака, когда проиграл ему финал РГ. да и в интервью Энди периодически восхищается Новаком С Роджером и Рафой у Новака правда очевидно не очень, чувствуется, при том холод тут не со стороны Новака мне кажется. А с Даней как раз очень кайфово. Да и с Карлосом. мне кажется, Новак даже в чём-то восхищается Карлосом, его желанием играть до последнего мяча, удалью и тд. Такому и проиграть Уим не стыдно)
Мне кажется, что они втроём до сих пор в ахуе, что их называют «Большой ЧЕТВЕРКОЙ», когда у них троих по 20+ шлемов, а у Маррея - 3.
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+3
интересно а как у Джоковича с Энди? я помню, как Энди очень тепло по мужски поздравил Новака, когда проиграл ему финал РГ. да и в интервью Энди периодически восхищается Новаком
С Роджером и Рафой у Новака правда очевидно не очень, чувствуется, при том холод тут не со стороны Новака мне кажется. А с Даней как раз очень кайфово. Да и с Карлосом. мне кажется, Новак даже в чём-то восхищается Карлосом, его желанием играть до последнего мяча, удалью и тд. Такому и проиграть Уим не стыдно)
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Валерия, ты все наровишь меня уколоть через третьих лиц) если забанила - проходи мимо. А то как-то глупо выглядит
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Ответ Eugenie Nation
Остапа снова понесло. Рафы нету год, Феди еще больше, но возможность накинуть на вентилятор не упускает. Довольно стыдное поведение
Вы реально не понимаете, что его об этом СПРАШИВАЮТ?
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пора молодежи переставать стелиться под нолю и переходить в команду Бени Шелтона, который не считает его авторитетом
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Ответ Eugenie Nation
Остапа снова понесло. Рафы нету год, Феди еще больше, но возможность накинуть на вентилятор не упускает. Довольно стыдное поведение
Они втроём 15 лет соперничали друг с другом.
Для всей нынешней молодёжи он кумир и идол. Поэтому у него с ними более приятное общение.
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Ответ kyckoba
Вы реально не понимаете, что его об этом СПРАШИВАЮТ?
Я сначало прочитал первоисточник( там кстати про Даньку часть) а потом перевод.
Он там САМ развивает тему федалей, без чьей либо помощи
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Ты читер , Джок, и я тебе не верю....
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А того, кто больше всех на него похож из молодежи не отметил) Верно замечено, два одинаковых характера не очень ладят друг с другом))
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Ответ Сергей Гуцол
Просто молодые ребята не имеют особо шансов выиграть у тебя, ты живая легенда, относятся с уважением, а когда ты только становился топом, к 2011 году Роджер и Рафа были королями тура и тут какой-то серб стал претендовать на шлемы, доминирование в туре, кому бы это понравилось, а потом стал исправно побеждать на самых высоких стадиях, все логично, поэтому кроме взаимного уважения ничего между ними не было, и только к концу карьер они стали больше ладить, особенно проявилось на кубке Лэйвера. В любом случае они все великие чемпионы, что что, но эти противостояния история запомнит навсегда🤝🏆
ну как это не имеют
имеют и выигрывают. не всегда, но частенько. мне кажется, очень показательно видео с АТР финала в том году, где они викторину смешную играли. поглядите, милота! https://youtu.be/DBAY4BSntg8?si=CWcL4COQkm3EHmwt
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Ответ kyckoba
Вы реально не понимаете, что его об этом СПРАШИВАЮТ?
Там нечем понимать
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