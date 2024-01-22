Новак Джокович: «Мои отношения с молодыми игроками намного лучше, чем с Федерером и Надалем. Молодые ребята более общительные»
Новаку Джоковичу нравится общаться с молодым поколением игроков.
Он сравнил свои отношения и соперничество с нынешними лидерами тура и с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем.
«Они два моих главных соперника – особенно Надаль, как я уже не раз говорил, – и это никогда не изменится. Сколько энергии отдано нашему соперничеству за все эти годы, сколько раз мы играли друг с другом. Вряд ли я сыграю с Алькарасом 60 раз. Это невозможно, потому что он закончит карьеру раньше меня (смеется).
Если серьезно, то мне очень нравится соперничать со всеми этими ребятами. Алькарас, Медведев, Синнер – я прекрасно лажу со всеми, кто сейчас высоко в рейтинге. Если сравнивать мои отношения с ними и те, что были с Федерером и Надалем, то отношения с молодыми игроками намного лучше. Мне это нравится.
Не знаю, наши отношения более открытые, молодые ребята более общительные. Мы просто лучше ладим друг с другом, вот и все».
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Насчёт Федерера не знаю, он всё-таки сильно старше их.
С Роджером и Рафой у Новака правда очевидно не очень, чувствуется, при том холод тут не со стороны Новака мне кажется. А с Даней как раз очень кайфово. Да и с Карлосом. мне кажется, Новак даже в чём-то восхищается Карлосом, его желанием играть до последнего мяча, удалью и тд. Такому и проиграть Уим не стыдно)
Для всей нынешней молодёжи он кумир и идол. Поэтому у него с ними более приятное общение.
Он там САМ развивает тему федалей, без чьей либо помощи
имеют и выигрывают. не всегда, но частенько. мне кажется, очень показательно видео с АТР финала в том году, где они викторину смешную играли. поглядите, милота! https://youtu.be/DBAY4BSntg8?si=CWcL4COQkm3EHmwt