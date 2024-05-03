Медведев всего 6 раз снимался с матчей – и один раз его дисквалифицировали. Вспоминаем

Даниилу Медведеву последнее время очень тяжело против супертопов – например, он проиграл уже пять финалов подряд: один Новаку Джоковичу, один Карлосу Алькасару и три Яннику Синнеру. В Мадриде он впервые за очень долгое время остался последним супертопом – но в 1/4 финала против Иржи Лехечки снялся после первого сета.

Официально причиной названа травма правого бедра. Медведев вызывал физиотерапевта из-за травмы паховых мышц, а потом еще раз – как раз из-за бедра.

Но доиграть в итоге не смог. Его поддержал даже Лехечка, написавший на камере «Поправляйся поскорее, Даниил».

Это всего шестой случай в профессиональной карьере Медведева, когда он снялся по ходу матча.

До этого он не доиграл полуфинал турнира в Астане против Новака Джоковича в 2022-м – снялся после второго сета. Причем так неожиданно, что Джокович даже не понял, что происходит.

Даниил потом объяснял: «На 1:0 на тай-брейке во втором сете почувствовал при ударе слева в открытой стойке щелчок в левой ноге. Подумал, может, судорога, ведь матч тяжелый. После очка понял, что не судорога. Сразу почувствовал, что потянул мышцу. Голова закружилась, немного не знал, что делать. <…> Если бы играл третий сет, мог совсем порвать мышцы».

Отказ в Астане был первым за пять лет – с «Ролан Гаррос»-2017. Тогда Даниил был 66-й ракеткой мира и снялся с матча против Бенжамена Бонзи в четвертом сете – из-за судорог.

Чуть ранее в том году Медведев снялся с турнира в Будапеште в первом круге против Ласло Дьере – при счете 0:6, 5:5. Официально – из-за травмы левой ноги.

Еще в 2017-м Даниил впервые встретился с Новаком Джоковичем – в Кубке Дэвиса, на матч которого, кстати, прилетел вместе с сербом на его частном самолете. Там Медведев даже взял первый сет, но из-за судорог снялся при счете 6:3, 4:6, 1:6, 0:1. Но Джокович потом пророчествовал: «Медведев – потрясающий молодой игрок. Он добьется огромных успехов в ATP-туре, если будет продолжать в том же духе».

А впервые с профессионального матча Даниил снялся в 2015-м. Тогда он был 409-й ракеткой мира, прошел квалификацию на «Челленджере» в Шанхае, добрался до полуфинала, но в матче с Юки Бхамбри его остановила травма поясницы. Это было всего третье выступление на «Челленджерах» в карьере Медведева.

И на восьмом «Челленджере» в карьере – в апреле 2016-го – Медведев не снялся с матча сам, а его сняли. Тогда он играл с Дональдом Янгом и якобы намекнул на то, что судья подсуживает сопернику, потому что они оба чернокожие.

Иллюминаты из шутки Медведева – это кто?

Фото: Gettyimages /Clive Brunskill / Staff Julian Finney / Staff; East News /Stas Filippov/Associated Press; РИА Новости /Александар Джорович