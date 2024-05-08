Александр Зверев: «Самый большой вызов в теннисе – играть против Надаля на корте Филипа Шатрие»

Теги Рафаэль Надаль Ролан Гаррос ATP Александр Зверев Теннис

Александр Зверев рассказал, в чем особенность игры против Рафаэля Надаля.

Во время полуфинала против испанца на «Ролан Гаррос» в 2022 году Зверев получил травму голеностопа и пропустил семь месяцев.

– Каково играть с Рафаэлем Надалем на «Ролан Гаррос»?

– У меня смешанные чувства и смешанные эмоции по поводу того матча, по поводу игры с ним. Это была одна из лучших встреч в моей карьере, но завершение стало худшим.

Он там другой. Его мяч вдруг ускоряется на несколько километров в час, он двигается быстрее, лучше работает ногами.

Становится сложнее пробивать навылет, особенно на Филиппе Шатрие, где корт очень большой, и у него гораздо больше пространства. Это очень сложно. Это, наверное, самый большой вызов в теннисе. Это самый большой вызов, который только может быть в нашем спорте, – играть с Надалем на этом корте.

Я бы с удовольствием сыграл тот матч еще раз, просто чтобы запомнить другую концовку. Я бы с удовольствием сыграл с ним еще раз. Я бы с удовольствием встретился с ним в финале или полуфинале, в важном матче. Думаю, это было бы здорово для нас обоих.

Посмотрим, как это было бы для него.

– Если не брать в расчет травму, полученную в конце матча, то что делает игру с ним такой сложной?

– Есть ощущение, что вы просто не можете его пройти. Думаю, первый сет, который я сыграл с ним, как нельзя лучше описывает это.

Я побеждал в первой партии очень много раз против любого другого игрока. Но все равно каким-то образом умудрился проиграть Надалю на тай-брейке, хотя вел 6:2. Он сделал эйс, кажется, впервые за весь матч. Затем он выполнил один из самых нелепых обводящих ударов, которые я когда-либо видел в своей жизни. Потом при счете 6:5 было очень необычное очко, которое он выиграл, хотя я все контролировал.

Вроде чувствуешь, что выигрываешь, но потом почему-то оказывается, что это не так. Это ощущение появляется только во время игры против него и только на этом корте.

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2 комментария
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Неправильно перевели что ли? Тот удар при 6:4 уж никак нельзя назвать нелепым)
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