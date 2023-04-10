Зверев о травмах: «Нас с Рафой нельзя сравнивать, потому что он возвращается и начинает громить всех со счетом 6:0, 6:1, 6:2»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль травмы Ролан Гаррос ATP Александр Зверев Теннис

Александр Зверев вспомнил полуфинал «Ролан Гаррос» против Рафаэля Надаля.

Он ответил, мог бы обыграть испанца, если бы не получил в том матче травму голеностопа.

«Почему-то я считал, что да. Не хочу показаться высокомерным.

Безусловно, Рафа – лучший грунтовый игрок в истории, поэтому никогда не знаешь, что произойдет. И того матча это тоже касается. Конечно, я [мог бы проиграть] и без травмы, и он бы все равно выиграл 14-й «Ролан Гаррос».

Но я как никогда хорошо играл на этом покрытии. Почему-то я понимал, что могу как минимум с ним конкурировать, и у меня получалось.

Естественно, исход матча всегда зависит от множества деталей. Но я считал, что мог особенно успешно выступить на том турнире».

Также он высказался о возвращении в тур после серьзной травмы.

«Рафа и Роджер другие. Они возвращаются после травмы и сразу начинают выигрывать турниры. Не знаю, как им это удается. Но они делают это уже 20 лет.

Мне нужно было время, и у моей травмы были свои особенности. Я два месяца не мог ходить. Пришлось заново учиться двигаться, ходить, бегать.

Все эти факторы могут сыграть определенную роль в теннисе. Но нас с Рафой нельзя сравнивать, потому что он возвращается и начинает не просто всех побеждать, а громить со счетом 6:0, 6:1, 6:2».

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1 комментарий

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S.Graf
Обыкновенное чЮдо доктора Фуэнтеса и TUE от WADA.
Всё слишком очевидно.
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