Зверев о травмах: «Нас с Рафой нельзя сравнивать, потому что он возвращается и начинает громить всех со счетом 6:0, 6:1, 6:2»

Александр Зверев вспомнил полуфинал «Ролан Гаррос» против Рафаэля Надаля.

Он ответил, мог бы обыграть испанца, если бы не получил в том матче травму голеностопа.

«Почему-то я считал, что да. Не хочу показаться высокомерным.

Безусловно, Рафа – лучший грунтовый игрок в истории, поэтому никогда не знаешь, что произойдет. И того матча это тоже касается. Конечно, я [мог бы проиграть] и без травмы, и он бы все равно выиграл 14-й « ».

Но я как никогда хорошо играл на этом покрытии. Почему-то я понимал, что могу как минимум с ним конкурировать, и у меня получалось.

Естественно, исход матча всегда зависит от множества деталей. Но я считал, что мог особенно успешно выступить на том турнире».

Также он высказался о возвращении в тур после серьзной травмы.

«Рафа и другие. Они возвращаются после травмы и сразу начинают выигрывать турниры. Не знаю, как им это удается. Но они делают это уже 20 лет.

Мне нужно было время, и у моей травмы были свои особенности. Я два месяца не мог ходить. Пришлось заново учиться двигаться, ходить, бегать.

Все эти факторы могут сыграть определенную роль в теннисе. Но нас с Рафой нельзя сравнивать, потому что он возвращается и начинает не просто всех побеждать, а громить со счетом 6:0, 6:1, 6:2».

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